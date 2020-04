Exfuncionario de CDMX pide salir de reclusorio por temor a Covid-19

Miguel Ángel Vásquez, exfuncionario al servicio de Miguel Ángel Mancera, cuando este fue Jefe de Gobierno, pide a las autoridades locales y federales, seguir su proceso penal en libertad condicional, pues teme que se contagie con el Covid-19, quien fuera el subpsecrertario de Capital Humano, actualmente se encuentra en el Reclusorio Norte, acusado de fraude y daño a la Hacienda Pública por más de 293 millones de pesos.

En una carta -de la cual EL UNIVERSAL tiene copia- que el imputado envió al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de salud, Jorge Alcocer, a la fiscal local Ernestina Godoy, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como a funcionarios del Sistema Penitenciario Capitalino, Miguel Ángel Vásquez, explica que debida a su complicada condición de salud, es un interno con un alto "riesgo de contraer el coronavirus".

Por lo que pide que pueda tener la oportunidad de seguir el proceso penal desde su casa, en su justificación menciona los Artículos 1o, 4o y 73 de la Constitución Mexicana, "es de resaltar como ya se dijo, que el suscrito forma parte de la población vulnerable, esto es en relación a lo establecido en el artículo segundo, inciso a), del ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de fecha VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, ya que derivado de la condición de salud que he venido desarrollando, incluso previo al internamiento ordenado por la autoridad judicial y que acredito con la copia simple que acompaño del escrito emitido por mi médico tratante, es que me causa incertidumbre jurídica, psicológica y médica.

"Como se puede advertir de dicho documento médico relacionado con el acuerdo referido con antelación, las enfermedades que padezco, están incluidas en la declaratoria de grupo vulnerable, por lo que ante las acciones tomadas y próximas a tomar es que me genera preocupación cuales son las que el Estado Mexicano adoptará para la protección de la población penitenciaria, ya que me encuentro en una situación vulnerable y de alto riesgo de contagio por la pandemia referida o de cualquier otra enfermedad que afecte al suscrito", se lee en el documento, al cual, de momento las autoridades carcelarias no han respondido.