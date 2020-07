Exgobernador Ángel Aguirre, dispuesto a "aclarar" en caso Ayotzinapa

El exgobernador de Guerrero, el perredista Ángel Aguirre Rivero, dijo que está dispuesto para aclarar el papel de su gobierno la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, cuando policías, presuntamente junto con integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, asesinaron a tres normalistas de Ayotzinapa y desaparecieron a otros 43.

A través de redes sociales, Aguirre Rivero escribió un día después de que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunciara que solicitó a un juez federal 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios de Guerrero por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, por su presunta participación en la desaparición de los normalistas.

En diversas entrevistas, Gertz Manero ha dicho que las 46 órdenes de aprehensión son contra funcionarios que tuvieron los primeros reportes de los ataques que sufrieron los estudiantes y quienes fueron los "primeros respondientes".

Al respeto, Aguirre Rivero celebró que la FGR y la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa hayan anunciado la solicitud de las órdenes de aprehensiones y afirmó, sin que la dependencia federal lo haya precisado, que las órdenes son contra "funcionarios públicos municipales".

"Sin justicia, no puede haber reconciliación. Para cerrar esta herida se deben aclarar responsabilidades en todos los ámbitos y sancionar a quien se deba", escribió el perredista.

"Como lo he reiterado en distintas ocasiones, seguiré atento para colaborar en todo aquello que esté a nuestro alcance. Aquí estoy para hacer cualquier aclaración como siempre lo he hecho sobre las acciones de mi gobierno en esas horas aciagas y en los días que siguieron. Mi conciencia está tranquila", agregó.

Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos han exigido a las autoridades que se investigue las responsabilidades.

Hasta las últimas consecuencias

Por su parte, el actual gobernador guerrerense, Héctor Astudillo Flores, dijo que su gobierno desconoce los funcionarios a los que la FGR solicitó ante un juez aprehender y dijo que en caso de los 43 estudiantes desaparecidos se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias.

"Nosotros desconocemos esta lista de 46 órdenes de aprehensión, no se ha dado a conocer ni se ha filtrado. El gobernador de Guerrero, y más como guerrerense repite lo que ha dicho en este asunto (del caso Ayotzinapa) ni perdono ni olvido. Es un tema que se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, para los que tengan responsabilidad enfrenten la ley", dijo Astudillo Flores.