Exgobernador de Nayarit rechaza acusaciones del Departamento del Tesoro de EU

La tarde de este viernes, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien fue incluido en la "lista negra" de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro estadounidense por estar ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), rechazó las acusaciones que se le imputan e informó que está a disposición de las autoridades correspondientes para entregar la información que se requiera.

Por medio de su cuenta de Twitter, Sandoval Castañeda armó que sus acciones como gobernador de Nayarit siempre fue apegado a la ley y trabajó de manera correcta.

"Me han informado que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos me incluyó en la lista de la Ocina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Por lo que me pongo a disposición de las autoridades correspondientes con la información que se requiera. Cada autoridad que nos ha requerido información sobre diferentes temas, se ha encontrado con datos veraces que demuestran con transparencia y hechos positivos que en mi persona, como servidor público hice un gobierno apegado a la ley", escribió.

Indicó que las acusaciones de la OFAC y la UIF son "100% administrativos y de hacienda", serán aclarados "como lo hemos hechos siempre, con la tranquilidad de haber trabajado correctamente".

Lamentó "el desafortunado momento" por el que atraviesa su familia, quien fue señalada por ser sus cómplices, "pero mi fe en Dios y la paciencia de superar obstáculos con firmeza rearman la seguridad de lo que SOY, de lo que HICE, y de lo que NO HICE".

Agregó que por consejo de sus abogados, no dará entrevistas o declaraciones.