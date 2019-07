Exhibe AMLO altos costos del Coneval; gastaban 80 mdp en renta de edificios

A través de sus redes sociales, el presiente Andrés Manuel López Obrador expuso los altos costos para el funcionamiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), encargado de medir la pobreza.

El Presidente dedicó varios mensajes en su Twitter donde expuso que no "les gusta a nuestros adversarios la austeridad republicana, se les olvida que Juárez decía: Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad".

"No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala", criticó.

Y mostró una imagen con el informe que le enviaron de la situación del CONEVAL, organismo creado para medir la pobreza en México.

Entre algunos datos están que el exsecretario ejecutivo Gonzalo Hernández Licona llevaba 13 años en ese cargo y 3 de los 6 investigadores académicos están desde el 2006; además aunque su estructura orgánica es de cuatro direcciones generales adjuntas, actualmente existen 16 puestos en ese nivel.

En una revisión presupuestal, se indica que del 2013 al 2018 el gasto para productos alimenticios para el personal del Coneval se triplicó de 238 mil a 668 mil pesos.

El arrendamiento de vehículos pasó de 174 mil en 2013 a 954 mil pesos.

El arrendamiento de edificios pasó de 236 mil pesos en 2013 a casi 80 millones de pesos en 2018, por la renta de edificios y desocupar el que es propio.

La renta del nuevo edificio en 2019 ha costado 39.8 millones de pesos y gastaron alrededor de 20 millones de pesos para el arrendamiento de oficinas (solo en 2018).

El gasto en arrendamiento de inmuebles fue de 79 millones 720 mil 468 pesos, mientras que el gasto en estudios e investigación fue de 59 millones 910 mil 939 pesos.