Exhibe Covid-19 agotamiento de federalismo: gobernadores

La aparición de la pandemia Covid-19 no sólo atacó a los seres humanos en su sistema inmunológico, también exhibió el agotamiento del sistema federalista en México.

Con ello coincidieron los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Chihuahua, Javier Corral, a partir de la experiencia que han vivido para hacer frente a la emergencia sanitaria.

En el marco del webinar "Relación de los Estados con el gobierno federal en el México post Covid-19", organizado por el Centro de Estudios México-Estados Unidos, de la Universidad de California en San Diego, y EL UNIVERSAL en colaboración, los dos mandatarios estatales hicieron un llamado, en lo individual, a que apenas se supere la emergencia sanitaria, se haga una revisión del federalismo en el país, y sobre todo del pacto fiscal.

"Nosotros no queremos salirnos del pacto federal, pero sí es necesario una revisión", señaló Enrique Alfaro (Jalisco).

El mandatario estatal negó estar en rebeldía frente al programa federal para la reactivación económica, entre otras, en el marco de la pandemia que se vive actualmente.

"Simplemente son decisiones que no compartimos y por ello hemos tomado otra ruta", indicó.

Alfaro detalló que en la situación actual, ha resultado difícil tener coordinación con el gobierno federal, por la toma de decisiones que no se comparten. Puso de ejemplo el tema de las pruebas para detectar la enfermedad del coronavirus.

"El gobierno federal no destraba la importación de las pruebas y en Jalisco, la reactivación económica pasa porque las empresas hagan pruebas a los trabajadores", exclamó.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, expuso que desde la Ciudad de México se tiene una visión muy distinta de lo que ocurre en el resto del país.

Develó que hablar con la federación se ha vuelto una situación complicada, porque la interlocución se delega en funcionarios de niveles intermedios y quizá, algunos secretarios.

"Chihuahua se rasca con sus propias uñas porque -además- no hemos tenido recursos extraordinarios o adicionales en este momento y eso refleja que el principal problema es la relación difícil y compleja que existe", indicó.