Exhiben a abogada por marchar con escoltas armados

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que tras la marcha de este 8 marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, cuatro personas fueron detenidas; dos de ellos, escoltas de una abogada que llevaban armas de fuego en la manifestación, además que se identificó que robaron escudos de la policía y los metieron a la cajuela de un auto.

"No sé qué persona tiene que marchar con escoltas armados", dijo la jefa de Gobierno.

Sheinbaum refirió que respeta el trabajo de la abogada que traía custodia, pero consideró que no es correcto caminar con escoltas que traen pistolas 9 milímetros y que se hayan robado escudos de la policía.

"Yo vi el video en la mañana y lo va a presentar la Fiscalía. ¿O qué, eso sí se vale, aunque seas defensora de derechos humanos? Respeto mucho su trabajo y que bueno que haya defensores de Derechos Humanos que cuidan a las mujeres, pero una cosa es eso y otra cosa es tener un escolta armado en una manifestación pacífica, supuestamente, donde no hay uso de la fuerza por parte de la policía y otra cosa muy distinta es robarse escudos de la policía y guardarlos en la cajuela", comentó.

Destacó que se revisará la manera en que se realizó la detención de estos escoltas, pero la abogada tendrá que explicar qué hacían con escudos de la policía en su vehículo, "pues una cosa es ser defensor de derechos humanos y otra es robarse escudos de la policía".

Asimismo, señaló que también tienen que explicar por qué había gente armada en la manifestación y si se identifica que hubo algún abuso policial, también se deberá sancionar.

"No voy a entrar en debate con ella y con su trabajo, al contrario, la respeto, la apoyo en todo lo que requiera, pero no veo por qué tienen que robarse escudos de la policía, ni tampoco veo por qué tiene que estar con gente armada.

"Yo como jefa de Gobierno no llevo escolta, entonces ella es parte de una protección de derechos humanos y está bien, pero es muy riesgoso ir con escoltas armados a una manifestación", refirió.

La #FGJCDMX tiene a disposición del MP en Cuauhtémoc 2, a dos hombres que se encontraban armados en una manifestación pacífica; en un vehículo, también asegurado, se encontraban dos escudos de la @SSC_CDMX; en las próximas horas se definirá su situación jurídica pic.twitter.com/WMU79OMNZr — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 9, 2021