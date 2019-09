Exhiben a magistrado que pretendía ir a Europa con recursos públicos

Ciudad de México.- Por no existir elementos de beneficio institucional y en consonancia con criterios de austeridad, un semanario en Europa anunciado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue cancelado, así lo informó el mismo organismo electoral.

El TEPJF se refirió este lunes a la entrevista que ofreció el magistrado de Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, con respecto a su intención de llevar a cabo un seminario en Europa, pagado con recursos públicos.

El Tribunal detalló que el pasado 27 de agosto la Comisión de Administración del ese organismo concluyó de forma unánime que no había fundamentos para realizar el seminario en Alemania, organizado por la Escuela Judicial Electoral, incluía que pagar hoteles y boletos de avión a al menos 13 invitados ajenos al TEPJF, que viajarían desde México y América Latina a dicho encuentro.

El TEPJF subrayó que dicho foro impactaba en gastos logísticos, viáticos y demás pagos por un monto mayor a un millón de pesos.

"El pasado 27 de agosto, la Comisión de Administración del Tribunal Electoral, en la que también participa el Consejo de la Judicatura, concluyó de forma unánime que por no existir elementos de beneficio institucional y en consonancia con criterios de austeridad y cuidado del gasto, no había fundamentos para realizar un seminario en Alemania, organizado por la Escuela Judicial Electoral, a cargo del magistrado Reyes Rodríguez", mencionó.

"Y es que dicho foro, que era un homenaje a un autor, impactaba en gastos logísticos, viáticos y demás pagos por un monto mayor a un millón de pesos para realizar el seminario que si bien trataría sobre 'Elecciones y Democracia en América Latina', se realizaría en Heidelberg, Alemania. Lo anterior incluía pagar hoteles y boletos de avión a al menos 13 invitados -ajenos al Tribunal- que viajarían desde México y América Latina a dicho Seminario (se cuenta con la lista de invitados confirmados)".

El Tribunal Electoral agregó que al no estar justificada la relación costo-beneficio que se obtendría, se decidió no realizar un cargo presupuestal de esa magnitud a las finanzas públicas del TEPJF.

El seminario "Elecciones y Democracia en América Latina" se realizaría en Heidelberg, Alemania.