Exhiben a supuesto fraile en NL; pide dinero para viajar a Italia

El joven que vestido de fraile pedía dinero para viajar a la ciudad de Asís, Italia, se comunicó al convento de los franciscanos en San Pedro para disculparse y explicar su proceder, donde lo conminaron a no utilizar el hábito de la orden religiosa, ni engañar a las personas haciéndose pasar por uno de ellos.

Fray Jorge Rodríguez, integrante de la mencionada orden y quien oficia en el templo de San Francisco de José Vasconcelos y Santa Bárbara, dio a conocer que hace como tres semanas, los sacerdotes y las secretarias recibieron numerosas llamadas en las que se advertía sobre el mencionado joven, que pedía dinero en los hogares para realizar un viaje a la ciudad italiana.

Dijo que justamente las personas llamaban extrañadas porque saben que los franciscanos no actúan así; el lunes, una persona lo encaró y le tomó fotografías, por lo que el joven corrió al verse descubierto.

Esa persona les hizo llegar las fotografías, y fueron las que este martes se publicaron en la página de Facebook del templo católico, para advertir a los fieles que tuvieran cuidado y no se dejaran engañar.

El representante de la orden religiosa que tiene presencia en San Pedro con el templo de San Francisco; en García con una parroquia y una casa de retiros, además de una parroquia en la colonia Xochimilco de Guadalupe, expuso que no están en contra de que las personas pidan o no pidan dinero, que la gente les dé o no les dé, pues cada quien es libre de sus actos.

Tampoco, dijo, están acusando al joven de nada, y desconocen qué cantidades le han entregado para el supuesto viaje a Italia, pero comentó que el aludido ha cambiado su versión y habló la mañana de este martes, ante lo cual él aprovechó para pedirle que no usara el hábito y que no estuviera pidiendo como fraile.

"Es un muchacho que no sé de dónde consiguió el hábito, dice que es de San Luis, pero vive en Monterrey con una hermana. No tiene idea de cuántas personas estuvieron hablando estas tres semanas, pero ni lo condenamos, ni lo rechazamos, sólo que no es fraile y no está autorizado para pedir por nosotros", señaló fray Jorge Rodríguez.