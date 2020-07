Exhiben cómo el director de Conafe pasó de priísta antiAMLO a los elogios para la 4T (VIDEO)

A través de redes sociales se difundió un video de Cuauhtémoc Sánchez Osio, director del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), en el que se observa cómo antes de ocupar el cargo en la 4T, lanzó expresiones en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena.

El video cierra con un mensaje de septiembre de 2019, donde se observa un cambio radical en el discurso: ya como director del Conafe agradece la voluntad "del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador".

"Morena no es opción de cambio", "tampoco quieren que llegue Morena, saben que es más de lo mismo, sólo que más violentos y más fanáticos" y "deshonestidad violenta" se escucha decir en fragmentos de videos al encargado de brindar servicios de educación inicial y básica a niños y adolescentes que habitan en localidades marginadas y con rezago social.

En su perfil de LinkedIn, Sánchez Osio se describe "desde hace más de 15 años" como "un estudioso de la paz interior y de cómo ésta se puede combinar con el éxito en los negocios para el goce de una vida más plena y feliz", y en videos que aún se pueden ver en distintas redes sociales, el excandidato del Partido Revolucionario

Institucional (PRI) y Partido Verde a la jefatura delegacional de Tlalpan (2015), señala que Morena es "un partido unipersonal, de Andrés Manuel López Obrador".

El video, compuesto de varios clips, fue subido esta mañana desde una cuenta sin nombre, de reciente creación y con faltas de ortografía.

Arropado por el PRI de la Ciudad de México y por priistas como César Camacho y Mauricio López, Cuauhtémoc Sánchez Osio, como candidato a Tlalpan, calificó de "corruptos impuestos" a los morenistas Maricela Contreras e Higinio Chávez, además que en un video declarara que le "chocaba" el cinismo de López Obrador.

"Ahora esperemos que de aquí a tres años no nos salga Andrés Manuel López Obrador con que nos va a venir a rescatar de Claudia Sheinbaum (su entonces contrincante a la jefatura delegacional de Tlalpan), también impuesta por él. Realmente es un cinismo, y la verdad como ciudadano, me choca ese cinismo", expone en un video como candidato.

"Todos estos impuestos corruptos por Andrés Manuel López Obrador del PRD, ya se van a su casa a contar los millones que se llevaron. Pero tampoco va a venir a gobernarnos Claudia Sheinbaum, esa que dice que viene a rescatar a Tlalpan de los corruptos que nos impuso Andrés Manuel López Obrador", agregó.

En una búsqueda hecha al actual al padrón de afiliados del PRI, el nombre de Cuauhtémoc Sánchez Osio todavía aparece como válido, con afiliación desde el 10 de marzo de 1987.

En el video se rescata una grabación del director de Conafe, quien también fue asesor del excandidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, cuando exhibe en una foto al presidente López Obrador con José Luis Abarca, exedil perredista de Iguala, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"En su cinismo, Andrés Manuel López Obrador dice que alguien se le acercó a pedirle una foto y no sabía que se trataba de un asesino, está bien, allá que le crea su abuela", dice en el video.

En un debate televisado rumbo a la jefatura delegacional de Tlalpan, Sánchez dijo que estaba decidido a "erradicar" la corrupción, no a disminuirla. "Si no la erradico, me voy", dijo en ese entonces.

En el debate, Sánchez Osio también criticó la austeridad de López Obrador y puso de ejemplo que el Presidente le pagaba 60 mil pesos de sueldo a Nicolás Mollinedo, su chofer cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal. Puede verse en este video después del minuto 43.

Al ser cuestionado en su conferencia mañanera del martes 23 de junio sobre 448 millones de pesos entregados en contratos a empresarios cercanos al director de Conafe, el presidente López Obrador dijo que se investigaría.

"Nosotros no somos corruptos. Si hay un acto de corrupción en el gobierno, se castiga a quien sea. No hay impunidad porque no establecemos relaciones de complicidad con nadie. La gente votó por un cambio verdadero", respondió el Presidente.

En el sector público, Sánchez Osio se ha desempeñado como asesor de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; como director de Ciencia y Tecnología, de la Secretaría de Programación y Presupuesto; como director general Adjunto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); como director de Programas Sociales, de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, y director general de Diconsa.

"Me honra mucho formar parte de la familia Conafe, más ahora que empieza la Cuarta Transformación, para nosotros, la Cuarta Transformación empieza por la educación", señaló Cuauhtémoc Sánchez Osio en un video subido al canal de YouTube de Conafe.