Exhiben otro video del asesino de Milagros Monserrat en Guanajuato

LEÓN, Gto., agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Luego de la detención de Miguel de Jesús Octavio, presunto asesino de Milagros Monserrat en León, Guanajuato, se volvió viral un segundo video que muestra al hombre presuntamente después del homicidio.

En la nueva grabación de solo unos segundos de duración, se ve a Miguel caminando de forma tranquila frente a un negocio.

En las imágenes aún porta la ropa con la que cometió el atroz acto.

El hombre de 29 años fue detenido por policías municipales el viernes 11 de agosto en la ciudad de Guanajuato. Llevaba consigo droga conocida como cristal, pero no la navaja con la que atacó a la mujer.

De acuerdo con el alcalde Alejandro Navarro, quien informó de la detención, Miguel confesó ante los policías que "está arrepentido" y pidió a sus abogados.

Se entregó porque "no podía soportar la presión de sus actos"

Durante 38 horas estuvo prófugo de la justicia con una mochila colgada en la espalda, hasta la noche del viernes en una gasolinera clientes y despachadores constataron que era el mismo que aparecía en las fotografías difundidas en medios de comunicación.

El viernes pasado en una cámara de seguridad quedó la evidencia de la violencia que ejerció con un arma blanca en contra de Milagros Monserrat de 40 años, en la calle Lago de Zumpango, de la colonia Granada, en la ciudad de León.

De varias llamadas que entraron al 911, una persona denunció que "había un hombre que tenía bastante tiempo caminando, dando vueltas, como que se escondía, medio sospechoso y que se podría parecer a este sujeto Miguel".

En la gasolinera de Noria Alta, y ahí el individuo, al verse que la gente lo rodeaba, se acercó a los policías que llegaron al lugar y se identificó como Miguel de Jesús, "él dice que es el que lamentablemente ayer (jueves) perpetró este asesinato, que está arrepentido, pero que quiere a sus abogados, que quiere a sus defensores", describió alcalde.

"El hombre reportado vestía chamarra negra, playera color gris, pants color gris con unas franjas negras y tenis color azul marino. Al realizarse la inspección preventiva para neutralizar cualquier fuente de riesgo, se le encontraron las dos pequeñas bolsas con la presunta droga", registró el parte de hechos de la policía capitalina.

El individuo dijo que "ya no podía soportar la presión de sus actos".

La detención se documentó a las 8:20 de la noche del 11 de agosto de 2023, y poco después se le puso a disposición del Ministerio Público.

Dijo que ahora se espera que se aplique un castigo ejemplar, ya está detenido, ahora que se encargue la fiscalía.

Difunden nuevo video del presunto asesino de Milagros Monserrat en #Guanajuato #NiUnaMas pic.twitter.com/eCETl56L6x — LecumberriMX (@MxLecumberri) August 13, 2023