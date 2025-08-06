Exhiben vida de lujo de diputada del PT; no cuadra con su sueldo

Diana Karina Barreras, diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), volvió a ser tendencia en redes sociales. Esta vez, no por una declaración en tribuna, una propuesta legislativa o por hacerse llamar "dato protegido", sino por la exposición pública de los artículos de presunto alto valor económico que suele utilizar con frecuencia.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, el periodista Jorge García Orozco compartió una serie de publicaciones en las que desglosó el valor estimado de joyería, ropa y calzado que la legisladora muestra en sus redes sociales.

En entrevista con El Universal, García Orozco explicó que el monto acumulado —según sus estimaciones— asciende a casi 5 millones de pesos, cantidad que no aparece reportada en las declaraciones patrimoniales de la diputada.

Además, sostuvo que dicho gasto no se alinea con el salario mensual que percibe un diputado federal en México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aquí la diputada #DatoProtegido usando un reloj Hublot Big Bang de 377,400 pesos que tampoco está en su declaración patrimonial. pic.twitter.com/uGx4UWLcxC — Jorge Garcia Orozco (@jorgegogdl) August 4, 2025

¿Quién es Diana Karina Barreras?

Diana Karina Barreras Samaniego nació el 21 de noviembre de 1982 en Hermosillo, Sonora. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana.

Inició su carrera en 2005 como analista en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Desde entonces ha ocupado diversos cargos administrativos, tanto en el Tribunal Estatal Electoral de Sonora como en el Instituto Nacional Electoral (INE).

También ha colaborado en programas de prevención de violencia de género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre 2015 y 2018 fue regidora en el Ayuntamiento de Hermosillo, etapa en la que rompió con el PAN tras apoyar una propuesta del gobierno municipal del PRI relacionada con el alumbrado público.

En 2021 fue electa diputada local en el Congreso de Sonora, donde presidió la Mesa Directiva y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

En 2024 obtuvo una curul en la Cámara de Diputados por el Distrito 3 de Sonora, como parte de la coalición "Sigamos Haciendo Historia". Actualmente representa al Partido del Trabajo en el Congreso federal.

Está casada con Sergio Gutiérrez Luna, también diputado federal desde 2018, con quien tiene dos hijos: Sergio y Víctor.

Te puede interesar:

¿Cómo justificó Andy López Beltrán su viaje a Japón?