Exhorta AMLO a cuidar la economía ante efectos de coronavirus

Además de cuidar la salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la sociedad a cuidar la economía mexicana, no dejarse vencer y atemperar los efectos que genera la pandemia de Covid-19.

Al supervisar el avance de construcción de espacios públicos en esta comunidad, ante unas 100 personas -entre funcionarios y representantes de medios de comunicación, debido a que no se permitió el paso a pobladores por las medidas de la sana distancia- el mandatario indicó que si se cae mucho la economía habrá pobreza, y con esto, señaló, producirá desgracias.

"Tenemos que cuidar la economía. Si nos paramos por completo, pues entonces vamos a sufrir más. Tenemos que equilibrar, cuidar, la salud, desde luego lo más importante en la vida, pero también cuidar nuestra economía, porque si se nos cae mucho la economía, pues va a haber pobreza y ya sabemos que esa pobreza también produce desgracias".

"Estamos buscando atemperar los efectos de esta pandemia manteniendo en la medida de lo posible nuestra economía".

"Si me quedo en Palacio, ¿qué mensaje estamos dando?"

Acompañado del gobernador Antonio Echevarría, el presidente aseguró que si, por la contingencia él se encierra en Palacio Nacional "si no da la cara, pues imagínense, ¿qué mensaje estamos transmitiendo?, ¿cómo vamos a estar alentando a la gente para que salgamos adelante?"

"Que no nos venzamos, que no nos demos por vencidos, que salgamos adelante ante esta adversidad, que no nos venza esta crisis por el coronavirus, que salgamos adelante y tener mucha fe en que vamos a lograr reactivar nuestra economía, y tenemos forma de hacerlo".

El Ejecutivo federal señaló que la economía mexicana no puede parar por completo porque, comparó, a diferencia de países como Estados Unidos o de Europa donde la mayoría de la población económicamente activa pertenece a las actividades formales, "nosotros en México desgraciadamente tenemos más de la mitad de nuestra población económicamente activa en la informalidad, es lo que se llama economía informal que no es más que buscarse la vida como se puede y tenemos que cuidar también esa economía porque de ella dependen millones de mexicanos".

"El pequeño comercio, los talleres, las taquerías, toda la actividad económica de la gente humilde de la gente pobre de los que viven al día los que diariamente consiguen su sobrevivencia, entonces tenemos que cuidar la economía".

Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los concesionarios de las gasolineras a que se ajusten a la baja del precio porque "no puede costar la gasolina más de 17 pesos porque Pemex les está vendiendo más barata la gasolina a los concesionarios y nada que ellos se queden ahora con más utilidad, más ganancia, que no aprovechen, que no abusen, que nos ayuden para que no haya especulación".

"No tiene por qué haber escasez de alimentos, porque hay abasto suficiente, y no tiene por qué haber carestía. Vamos a estar pendientes de que no se afecte al consumidor, que no se afecte a los mexicanos, que nadie se aproveche de esta crisis".