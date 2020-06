Exhorta AMLO a la población a cantar "Gracias a la Vida" pese a la crisis

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de la situación económica y de la pandemia del Covid-19, se debe de ver con optimismo el futuro y salir adelante, por lo que exhortó a la población cantar "Gracias a la Vida", de la cantautora chilena Violeta Parra.

En conferencia de prensa, el Ejecutivo federal aseguró que estar lleno de amargura y de odios, afecta la salud y se generan enfermedades.

"Imagínense, un presidente pesimista, eso solamente a los que les ha ido mal porque se dedicaban a robar y no pueden, están enojados, pero nosotros tenemos que cantar 'Gracias la vida, que nos ha dado tanto', nosotros tenemos que ver con optimismo el futuro, y tenemos que salir adelante".

López Obrador aseguró que por salud se debe de ser optimista, porque si se está amargado, con odios, "nos enfermamos, eso no es bueno. Entre más estemos contentos, felices, alegres, nos va ir muchísimo mejor. Hay un dicho que es muy certero 'Al mal tiempo buena cara'.

"Vamos adelante, adelante. Vamos a salir, cuántas veces México ha salido adelante, hemos enfrentado de todo, inundaciones, terremotos, pandemias, malos gobiernos, la peste de la corrupción y el país está de pie, y es gracia la vida. Lamentamos mucho, mucho la pérdida de vidas humanas, nos duele, y no vamos dejar de estar recordando a quienes han perdido la vida por la pandemia, y mandando nuestras condolencias, nuestro abrazo a sus familiares, pero tenemos que seguir adelante", agregó.