Exhorta PT en el Senado a reforzar medidas ante ola de contagios

Ante el aumento de casos positivos del Covid-19, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre urgió a las autoridades sanitarias del país a reforzar las medidas de contención y prevención de la enfermedad tanto en establecimientos mercantiles, escuelas y centros de trabajo, sin minimizar los efectos provocados por la variante ómicron.

La legisladora pidió a la Secretaría de Salud, y sus homólogas en las 32 entidades federativas, incrementar el número de pruebas en todo el país.

Geovanna Bañuelos expuso que con el aumento constante en los últimos días de casos de Covid-19, México se encuentra ya en la cuarta ola de la epidemia, sin embargo, en esta ocasión los mexicanos se encuentran, en su mayoría, vacunados lo que reduce el riesgo de hospitalización y muerte.

"Durante los seis primeros días de este año, los casos Covid-19 en México superaron los 75 mil nuevos contagios, al registrar una media de 12 mil 500 casos por día", mencionó.

Al 7 de enero de 2022 a nivel mundial se alcanzó la cifra de 300 millones 338 mil 680 casos confirmados y 5 millones 472 mil 939 defunciones. Mientras que en México hasta el viernes 7 de enero se habían confirmado 4 millones 55 mil 95 casos totales y 299 mil 711 defunciones totales.

"Ante la nueva ola de contagios y el incremento exponencial de casos positivos, es necesario señalar la omisión, desdén y la ligereza con que se está atendiendo por parte de las autoridades a la pandemia", destaca la legisladora zacatecana.

Por ello, Geovanna Bañuelos llama a las autoridades sanitarias a estar alertas y adaptar las medidas de protección para la población ante la realidad de cepas más contagiosas, que si bien aún no hay un incremento en el número de hospitalización y muertes, si tienen el potencial de colapsar al sistema de salud del país.

"Debemos actuar de inmediato. Es necesario que este nuevo inicio de año venga acompañado de medidas para reducir y contener los casos. Continuemos con el fortalecimiento de las medidas de prevención y protocolos de seguridad sanitaria en los centros de trabajo, en las terminales de camiones, en los aeropuertos, en los cines, en los restaurantes, en los gimnasios, en los centros de espectáculos y en los centros comerciales, solo por mencionar algunos", apunta.

Geovanna Bañuelos enfatiza que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el tema de la salud es prioritario para el pleno desarrollo de la persona y de la colectividad, por lo que el incremento de casos no debe tomarse a la ligera.

"La pandemia no ha terminado, las medidas mínimas de higiene personal deben ser hábitos que todas las personas deben asumir. Es momento de unir fuerzas y combatir al virus desde nuestra trinchera", menciona.

Y sostiene que debe replantearse nuevamente el teletrabajo como medida para contener los contagios en los centros laborales. "Las escuelas deben valorar si las clases pueden continuar de manera presencial o a la distancia".

"Ante la cuarta ola es necesario fortalecer aún más a nuestro sistema de salud pública y tomar las previsiones para contar con los insumos y el personal capacitado para atender a la población afectada por la pandemia", concluye.