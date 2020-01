Exhortan a entregar versión pública del expediente de Murillo Karam

El comisionado Joel Salas Suárez, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), instruyó al Archivo General de la Nación (AGN) a entregar la versión pública de la información que pudiera resguardar sobre el exprocurador Jesús Murillo Karam y el ex gobernador del estado de Hidalgo Jorge Rojo Lugo.

La información requerida, que motivó el recurso de revisión, fue generada por las extintas Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en resguardo del AGN, las cuales forman parte de los gobiernos que utilizaron la "represión" y el "espionaje" como parte de sus funciones.

"Aunque no se debe olvidar que podrían (los documentos) contener información sensible que incluye datos personales que también deben ser protegidos", refirió el comisionado.

Los archivos a los que se refiere este recurso de revisión, manifestó en su ponencia Salas Suárez:

"Pueden ser evidencia de la estructura represiva de gobiernos autoritarios pasados, por lo que su análisis permite entender los funcionamientos de esas estructuras que permitieron graves violaciones a derechos humanos y posibles delitos de ilesa humanidad, así como sus consecuencias en el presente, pero también son un horizonte para el futuro, ya que pueden colaborar a que se cristalice la garantía y el acceso al derecho a la justicia".

En su conclusión, el comisionado Joel Salas propuso modificar la respuesta del AGN y le instruyó a poner a disposición del particular las versiones públicas en copia simple o certificada de los documentos sobre Jesús Murillo Karam y Jorge Rojo Lugo, indicando los costos de reproducción y envío.

"En caso de que la información o disposición contenga datos personales sensibles, el Archivo General deberá notificar al particular la resolución correspondiente debidamente fundada y motivada del Comité de Transparencia en la que se establezcan las partes o secciones que puedan ser testadas", concluyó Salas Suárez.