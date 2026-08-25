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Exhortan a Inzunza a solicitar su licencia

Por El Universal

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Exhortan a Inzunza a solicitar su licencia
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      Ciudad de México.- A una semana del inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, legisladores de la Cuarta Transformación consideraron que el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, debe solicitar licencia al cargo.

      El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, consideró que Inzunza debería separarse de su escaño mientras se desarrollan las indagatorias. Sostuvo que aunque la decisión corresponde al propio Inzunza, solicitar licencia sería la alternativa más conveniente ante el escenario político que enfrenta Morena.

      Gerardo Fernández Noroña reconoció la complejidad política que representaría el regreso de Inzunza, al advertir que su presencia podría desencadenar una nueva ofensiva de la oposición contra Morena.

      El priista Manuel Añorve afirmó que en Morena es una crisis interna y un patrón de impunidad y disputas.

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      El coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, calificó a los legisladores de la 4T de ser una punta de "drogadictos, una punta de marihuanos, (...) de narcotraficantes".

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