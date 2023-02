Exhortan a la SCJN atraer caso del periodista Arturo Zárate

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL). - El senador Emilio Álvarez Icaza, integrante del Grupo Plural, expuso en la tribuna del Senado el caso del periodista Arturo Zárate Vite, quien ha solicitado la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revise y garantice la imparcialidad del proceso penal.

De acuerdo con lo manifestado por el legislador, el periodista, que labora en distintos medios, impresos y electrónicos, ha denunciado que se utiliza el sistema judicial para perseguirlo y agredirlo.

Zárate Vite está amenazado de muerte por quienes los torturaron en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde estuvo recluido cinco días, por un delito que no cometió, del 12 al 17 de diciembre de 2012.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 27/2013 que describe la tortura a la que fue sometido y la violación al artículo 19 de la Constitución federal, porque su situación jurídica no se resolvió en las 72 horas que establece la ley.

Hace 10 años, cuando era vocero de la CNDH, fue acusado de hostigamiento y abuso sexual. La investigación del Órgano Interno de Control nunca encontró conductas que pudieran ser tipificadas como delito.

En el proceso penal fue declarado inocente en dos ocasiones. El caso estaba cerrado porque la contraparte no apeló la resolución que ya había sido declarada firme, definitiva.

Sin embargo, precisó el senador Emilio Álvarez Icaza, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, sin respetar el principio de definitividad, reabrió el expediente y el proceso fue revertido contra el periodista Zárate Vite.

Ahora ha presentado lo que se llama Recurso de Revisión dirigido a la Corte, con la finalidad de que el máximo tribunal lo admita y analice, porque no está de acuerdo con el tribunal colegiado que desechó su amparo.

El Colegiado, integrado por un magistrado y dos secretarios de acuerdo en funciones de magistrados, no entró al fondo del error jurídico que reabrió el proceso que había concluido y tampoco valoró la resolución de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ordena que el periodista Zárate Vite sea indemnizado por tortura.

Por ello, desde la tribuna del Senado, Emilio Álvarez Icaza hizo un llamado respetuoso a la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, para que se atraiga el caso del periodista.