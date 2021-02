Exhortan a vacunar a todos los participantes en el proceso electoral

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, por unanimidad, exhortar a la Secretaría de Salud Federal para que en las primeras dos fases del Plan Nacional de Vacunación incluyan a todo el personal de campo de los institutos Nacional Electoral (INE) y Electoral de la Ciudad de México (IECM).

La propuesta fue presentada por el coordinador de la Asociación Encuentro Social (AES), Fernando Aboitiz Saro, lo cual fue aprovechado por el vicecoordinador del PAN, Christian Von Roehrich, para que le aprobaran su propuesta de que hagan lo mismo con personal que trabaja en las farmacias capitalinas.

Aboitiz Saro recordó que el próximo 6 de junio se realizarán elecciones en el país, las cuales esperan sean las más grandes de la historia, por el número de cargos públicos que van a renovarse.

Explicó en su punto de acuerdo que con el fin de cuidar a los ciudadanos que participarán en esas elecciones, como personal del INE y del IECM, propone que sean catalogados como población de riesgo y sean incluidos en las primeras fases de vacunación contra el coronavirus.

El coordinador de la AES expuso que aunque la mayoría de los que participarán en campo en el proceso electoral, no reúnen los requerimientos señalados en la estrategia nacional de vacunación, es necesario que reciban la vacuna, debido a que tendrán contacto directo con los electores.

"Esperan que una gran parte de la ciudadanía acuda a ejercer su voto. Sin embargo, debido al retraso en el proceso de vacunación, la mayor parte de la población no estará inoculado para dicha jornada electoral", afirmó el diputado.

Insistió que la jornada electoral representa uno de los ejercicios más grandes de movilización, entre el personal que participará en el proceso, supervisores electorales, capacitadores-asistentes electorales, ciudadanos sorteados y funcionarios de mesa directiva de casilla.

Serán alrededor de 21 mil cargos públicos a renovar: 300 diputados de mayoría relativa, 200 diputados de representación proporcional, 15 gobernadores, 30 congresos locales, mil 900 ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías.

Además, destacó Abortiz Saro, participarán 94 millones 800 mil ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para lo cual será necesaria la instalación de 161 mil casillas y la contratación de más de 50 mil supervisores y capacitadores electorales.

El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad con urgente y obvia resolución, por lo que el panista Christian Von Roehrich lo aprovechó para que el pleno hiciera lo mismo con su propuesta para inocular a los trabajadores la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex).

"Envié un oficio, una solicitud a la jefa de Gobierno y a la Secretaría de Salud, para que nos acompañen en una reunión con diputados del PAN y esa Asociación. Buscamos apoyo del Gobierno y vacunar al personal de farmacias y médicos privados", reiteró el legislador del blanquiazul.

Para tal efecto, calculó necesitan miles de vacunas para inmunizar a quienes atienden ahí, pues son 18 mil personas, entre médicos y personal de farmacias, que están al frente del Covid-19 en esta batalla, sin ser considerados para el plan de vacunación, por eso es fundamental hacer una alianza.

Explicó que en México hay 52 mil farmacias; es decir, 4.1% de este tipo de establecimientos por cada 10 mil habitantes e, incluso, han detectado que ofrecen más consultas que el propio IMSS.

Von Roehrich detalló que en la Ciudad hay siete mil farmacias, siendo el 13.4% de lo que hay a nivel nacional. Desafortunadamente, el Gobierno Federal no toma muy en serio a este sector en los procesos de vacunación, en comparación con otros países.

"No se trata de solamente auxiliarse en el personal de farmacias, sino que el Estado debe velar por la salud emocional y física. Este plan de vacunación debe incluirlos, sobretodo, a quienes aplicarán las pruebas Covid-19, como lo anunció el Gobierno local", insistió.

Por ello, "si ya aceptaron que deben inocularse al personal electoral, creo que debemos hacer lo mismo con los trabajadores de las farmacias", sostuvo ante el pleno, cuyos integrantes determinaron votar a favor del punto de acuerdo.