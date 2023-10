Exige diputado dar a conocer móvil del atentado contra Gómez Leyva

El diputado local del PAN, Federico Döring, reprobó la forma en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha investigado el caso del

, pues a nueve meses del hecho, no se ha dado a conocer el móvil del mismo."Resulta inverosímil que, tras la detención de 12 personas relacionadas con el atentado, incluyendo el presunto autor material, no se haya determinado el móvil del ataque contra el periodista y, lejos de avanzar la investigación, esta se encuentra empantanada. Todo parece indicar que las autoridades capitalinas no quieren que se sepa quién ordenó el atentado", aseveró.Consideró que el conductor difícilmente va a tener justicia porque la dependencia que encabeza Ernestina Godoy apuesta a que no se sepa la verdad.Recordó que por ese motivo el propio Ciro Gómez Leyva solicitó a la Fiscalía General de la República la atracción del caso, ante la inmovilidad que han mostrado las autoridades capitalinas."La ciudadanía no olvida este tipo de casos que mancha a la capital del país, como pretenden hacerlo la fiscal Ernestina Godoy, quien con su actitud sólo genera una revictimización del periodista al negarle el acceso a una eficaz procuración de justicia", expresó Döring Casar.Cabe recordar que este atentado ocurrió el 15 de diciembre de 2022, cuando el vehículo en el que viajaba el conductor de noticias recibió varios impactos de bala de una persona que viajaba a bordo de una motocicleta y contaba con el apoyo de otros cómplices que circulaban en un automóvil.De acuerdo con los datos proporcionados por las propias autoridades, comentó el diputado local, los atacantes pertenecían a una supuesta célula del Cartel Jalisco Nueva Generación; incluso, mencionaron que Héctor Eduardo, "El Bart", accionó el arma en varias ocasiones y hoy está detenido.Federico Döring aseveró que resultan más preocupantes los comentarios que realizó el periodista Raymundo Riva Palacio, en el sentido de que un militante de Morena pudo haber ordenado el atentado, y que la Fiscalía no haya realizado comentario alguno para desmentirlo, lo que abre la "vertiente política en el caso"."Desafortunadamente, para los habitantes de la Ciudad esta es la forma en que actúa la fiscal Godoy Ramos en temas relevantes, en los que sólo demuestra su incapacidad para proceder conforme a la ley; pero cuando se trata de asuntos políticos actúa con toda la celeridad y como ejemplos hay muchos", subrayó.