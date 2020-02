Exige oposición compra de medicamentos

Dirigentes del PAN y del PRD exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador utilizar de manera inmediata los 4 mil millones de pesos extras con los que cuenta el gobierno federal para reestablecer el desabasto de medicinas y equipo médico, en lugar de esperar la rifa del avión presidencial.

El vocero del PAN, Fernando Herrera Ávila, aseguró que en lugar de guardarlos durante ocho meses, el gobierno federal debe invertir en medicinas y equipo médico, aquí y ahora, los 4 mil millones de pesos destinados a garantizar la rifa del avión presidencial.

En un comunicado, el panista aseguró que con este lapso de tiempo el gobierno demuestra que es insensible al dolor humano: no falta dinero, sobra; lo que falta es voluntad, pues dijo que es insensato y un contrasentido guardar 4 mil millones ante la crisis de salud provocada por la centralización de las compras.

El vocero recordó que el viernes pasado el presidente anunció una reserva de 2 mil millones de pesos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado con objeto de garantizar los premios de la rifa del avión presidencial, a los cuales se sumaron los 2 mil millones que entregó ayer la Fiscalía General de la República al Jefe del Ejecutivo.

De esta manera, agregó, en sólo cuatro días el gobierno juntó 4 mil millones de pesos para garantizar los premios de una rifa de la que espera obtener 2 mil millones de pesos para medicinas. "Es claro que la medida no tiene pies ni cabeza, no tiene lógica e indica que en esta administración nadie sabe sumar, o si sabe se calla para no hacer enojar al presidente".

Herrera Ávila agregó: No tiene ningún sentido guardar en el bolsillo del gobierno 4 mil millones de pesos para una rifa que busca conseguir 2 mil millones para medicinas.

"Si ya se tiene el dinero, lo más lógico es comprar ahora las medicinas y el equipo, no guardarlo; a menos, claro, que todo sea propaganda y no haya ni un peso de los 4 mil millones que dicen", apuntó.

"¿Qué clase de gobierno es este que prefiere el dinero en las arcas públicas mientras los enfermos sufren y e incluso mueren por falta de medicinas?", se preguntó. "Es obvio que no se trata de falta de dinero, sino de falta de voluntad, experiencia y capacidad para terminar con un dolor evitable".

En lugar de guardarlos para garantizar el premio, que inviertan de una vez esos cuatro mil millones de pesos en medicinas y equipo hospitalario. Los enfermos no pueden esperar hasta que se rife el avión, el 15 de septiembre, agregó.

El gobierno, apuntó el vocero, demuestra cada día que es insensible al dolor humano, empezó con la cancelación de las estancias infantiles, la desaparición de los albergues para mujeres golpeadas y los comedores populares y nos llevó, en sólo un año, a la peor crisis de salud con la desaparición del Seguro Popular.

Herrera Ávila indicó que es insensato guardar el dinero mientras escasean las medicinas. "Es hora de juzgar al gobierno por sus resultados, por su estrepitoso fracaso en todas las áreas, no por sus intenciones, que sólo son buenas en su propaganda fantasiosa y vacía".

Es un contrasentido y una traición a los mexicanos enfermos guardar el dinero que hoy se podría utilizar para comprar medicinas y equipo médico. "No tiene ninguna lógica esperar ocho meses para reunir 2 mil millones que ya tienen 4 mil que se deben invertir ya en medicinas y equipo médico", aseguró el panista de Aguascalientes.

En tanto, el líder nacional del PRD, Ángel Ávila cuestionó también por qué el presidente, Andrés Manuel López Obrador no ocupa inmediatamente los 2 mil millones de pesos extras que rescató la Fiscalía General de la República para resolver los problemas de salud con el desabasto.

Además, preguntó por qué se tiene que esperar a que se rife el avión, si la salud de los mexicanos es prioridad.

"¿Por qué el Presidente no ocupa inmediatamente los 2 mil millones de pesos para resolver los graves problemas de salud y de desabasto de medicamentos? ¿Por qué debemos esperar a que se 'rife' el avión presidencial? ¿No es prioridad la salud de los mexicanos? ¿Qué espera?", cuestionó el dirigente perredista.