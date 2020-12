Exige oposición un "zar de vacunación"

Ciudad de México.- Los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados, es decir, del PAN, PRI, MC y PRD, se unieron para presentar un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal, que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que designe a un "zar de vacunación" que supervise el diseño y la implementación para aplicar las vacunas contra covid-19.

En un punto de acuerdo presentado, que enlistaron en la Gaceta Parlamentaria de este martes, los partidos de oposición plantean que el "zar de vacunación" garantice la máxima publicidad a las acciones concretas que llevará a cabo durante el ejercicio de sus responsabilidades para garantizar la distribución universal, gratuita, oportuna y no discriminatoria de las vacunas contra el coronavirus.

De manera paralela, los grupos parlamentarios exhortaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga público el presupuesto modificado y devengado en 2020 para la adquisición y aplicación de las vacunas contra el covid-19, así como el monto de recursos que se requerirá para el ejercicio fiscal 2021 y su fuente de financiamiento.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, los diputados de Morena no aprobaron etiquetar recursos para la compra y aplicación de las vacunas contra el covid-19. No hay ningún rubro o partida destinada para la compra de las vacunas, por lo que no existe en el presupuesto la certeza de recursos suficientes para adquirirla.

"La pandemia no está controlada. La pandemia no está domada. Tampoco está cediendo. Para salir de la pandemia, el mundo ha depositado su esperanza en el desarrollo, distribución y aplicación de vacunas contra el Covid-19. Sin embargo, México no ha realizado las gestiones para garantizar dosis para todas y todos. La población del país se estima en 129 millones de personas", explicaron los diputados de oposición. Por lo anterior, dijeron, es necesario que –desde ahora– el gobierno mexicano apresure los trámites ante las principales industrias farmacéuticas del mundo, para comprar las vacunas para todas y todos lo más pronto posible.