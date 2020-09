Exige PAN a Gatell revelar proyección de muertos por Covid

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados exigió al subsecretario Hugo López-Gatell, para que dé a conocer la información real de la pandemia en México y exponga ante la opinión pública, una proyección sólida de contagios y posibles fallecimientos hasta diciembre próximo; pues más de 70 mil muertos al día de hoy ya es señal de alarma.

En un comunicado, el PAN dijo que esta proyección sería para enderezar los esfuerzos sanitarios y lograr la atención oportuna. "Aún hay tiempo para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregue buenas cuentas al país, pese a los más de 70 mil muertos que ya tenemos".

De manera paralela, el líder nacional del PAN, Marko Cortés lamentó el tener más de 70 mil muertos por la pandemia, pues dijo que México se encuentra en una situación catastrófica y criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prefiera seguir echando culpas antes de reconocer sus errores y corregir para atender la pandemia.

"Más de 70 mil defunciones oficiales por #Covid19 en México. Nos encontramos en una situación más que catastrófica, pero el gobierno prefiere seguir echando culpas, antes de reconocer sus errores, corregir y cambiar la estrategia", posteó el líder nacional panista en Twitter.

A través del diputado Iván Rodríguez Rivera, dijo que el incrementó de esta cifra ya es un patrón de Gobierno común y adoptado desde que inició la pandemia, pero las propuestas del PAN siguen en pie para detener esta situación. "Ojalá que los funcionarios de la 4T la adopten".

"Desde el día uno propusimos a una agenda no sólo a nivel médico para pacientes con la enfermedad, sino en el ámbito del Sistema de Salud y recuperación económica, todos sabemos que si no hay dinero en los hogares, el auto cuidado se complica también", dijo el panista.

Estos llamados, comentó, han sido negados y relegados de forma sistemática, el gobierno quiso trabajar solo y no pudo: "cayó".

La propuesta hoy es muy clara y advirtió que los diputados, deben ser parte del Comité Científico y de Salubridad para que exista un acompañamiento en las decisiones y conozcamos la viabilidad de lo que hemos estado insistiendo y es sencillo.

Se trata, de asegurar al personal médico, revisar las finanzas del sector salud, valorar el Ingreso Básico Universal para las familias más pobres y el abastecimiento de medicamentos.

"Nos duele mucho que en México se haya olvidado el sentido común y el resentimiento por las estrategias y programas sociales ya existentes se tengan que comprimir por el simple hecho de que son del pasado y diseñadas por otro presidente que no es López Obrador y su grupo de la 4T".