Exige PRD precisar muertes por Covid

El grupo parlamentario del Parido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados exigió al gobierno Federal y a la Secretaría de Salud que dejen de ocultar información y precisen la cifra real de personas que han muerto por Covid-19, desde que inició la pandemia en México.

En un comunicado, la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, dijo que luego de información dada a conocer por medios internacionales, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aceptó que en México han muerto personas por coronavirus, pero no todas quedan registradas por la Secretaría de Salud en las cifras oficiales de fallecimientos.

Argumentó que "las muertes de personas con Covid-19 no siempre se pueden demostrar, porque las personas que la padecen llegan con frecuencia, particularmente en la Fase 3, en un estado de gravedad que no permite hacer las pruebas de laboratorio".

Reconoció que aún después de que las personas mueren, es posible aplicar la prueba, "pero esto raramente ocurre, entonces tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de Covid-19, pero no quedan registradas como Covid-19 porque no tiene una demostración por laboratorio".

De tal manera que aceptó que de enero a abril de este año han muerto 10 mil personas por neumonía, que pudo haberse complicado por Coronavirus; pero que cuyos decesos no quedan registrados por Covid-19.

Es decir, en los hechos, dijo Verónica Juárez Piña, coordinadora del GPPRD, el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud están ocultando información de cuántas personas realmente han muerto por coronavirus porque simplemente no están realizando las pruebas correspondientes.

De tal manera, añadió, que en este momento la cantidad de muertes por coronavirus podría superar con mucho las cifra de 3160 que acepta el gobierno Federal.

En ese sentido, la líder perredista exhortó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a transparentar la información de las causas de los decesos, que además puede ser vital para miles de personas que confiadas en que su familiar murió por neumonía, cuando pudo haber sido por Covid-19, corren el riesgo de contagiarse. Esta actitud, es realmente irresponsable, concluyó.