Exige senador hacer pública la indagatoria de Bartlett

El presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, Clemente Castañeda Hoeflich (MC), lamentó "la resolución insultante", de la Secretaría de La Función Pública (SFP), sobre Manuel Bartlett Díaz, y pidió que "se aplique la máxima publicidad en la investigación", lo que implica dar a conocer el expediente del caso.

"Lejos de estar combatiendo la corrupción, parece que quieren justificar el comportamiento de los amigos del presidente de la República", dijo el legislador de Movimiento Ciudadano (MC). A un año de ejercicio del gobierno federal hay una aplicación selectiva de la ley, con los instrumentos del poder, aseveró.

Este jueves, la secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval Ballesteros, dio a conocer un informe de las propiedades de Manuel Bartlett, sus hijos y de la señora Julia Abdala. Lo exonera de conflicto de interés, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias.

La resolución se quedó muy corta, respecto de los señalamientos que se formularon, apuntó el senador Castañeda Hoeflich, en entrevista telefónica.

"Lo más para despejar cualquier duda sobre esta indagatoria, es que la SFP debería aplicar los principios de máxima publicidad, en la investigación y dar a conocer los pormenores de la misma", dijo.

En ese sentido, "vale la pena exigirle a la SFP haga pública toda la indagatoria para que tengamos claro cuál fue la información que solicitó a las dependencias, cual fue la información que se recibió, cuáles fueron los criterios para valorar esa información y cuáles son los criterios jurídicos que está aplicando para su exoneración. Mientras no tengamos eso va a seguir habiendo una gran sospecha sobre esta investigación".

Afirmó que el combate a la corrupción, el gobierno federal "está totalmente reprobado", ya que "no hay ningún avance de carácter institucional en la materia".

Antes bien, "lo que hay son notorias resistencias para fortalecer instancias como el Sistema Nacional Anticorrupción; el caso de Manuel Bartlett confirma que justamente lo único que le interesa al gobierno federal y al Presidente es hablar en sus discursos de corrupción, pero no tener un hecho contundente que nos permita a nosotros hablar de avances en la materia", explicó.

Subrayó que "el voluntarismo discursivo del Presidente es insuficiente para combatir la corrupción, y me parece que hay una profunda ingenuidad en algunas de las medidas que han venido tomando".

Por ejemplo, "el presidente ha dicho que la corrupción se combate empezando con que la cabeza no sea corrupta y que de ahí en automático todo mundo se va a comportar de la mejor manera. Lo que estamos viendo es que no es cierto".

Clemente Castañeda, senador por Jalisco, coordinador nacional de MC, manifestó: "Lamento mucho que en términos de corregir lo que está sucediendo en la Administración Pública Federal, las instancias del gobierno federal dedicadas a esta materia sirvan de tapadera en lugar de ser activas en el combate a la corrupción".

Están reprobados, dijo, porque además ocultan información, no tienen absolutamente ningún respeto por las prácticas de transparencia y buen gobierno.

Incluso, "privilegian la asignación directa sobre la licitación pública, y vemos que no hay ningún compromiso de hacer públicas la situación patrimonial de los propios funcionarios".

A un año de gobierno, "hay muchas evidencias para poder hacer un juicio severo, de falta de compromiso de este gobierno para combatir la corrupción. Lo que si hay es una aplicación selectiva de la ley, donde a sus adversarios políticos, a los que no forman parte de sus afectos, se les aplica la ley, entre comillas, con todo rigor, con los instrumentos del poder".