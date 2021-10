Exigen a autoridades atender tema de fosas clandestinas en Morelos

CUERNAVACA, Mor., octubre 21 (EL UNIVERSAL).- El Congreso de Morelos exigió a la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad atender el tema de las fosas clandestinas, porque resulta preocupante que los ciudadanos sean los que encuentran esos sitios ilegales de inhumación, en lugar de las autoridades. Así lo expresó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso morelense, Francisco Erik Sánchez Zavala, luego de que los integrantes de la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas informaron sobre el octavo hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas del municipio de Yecapixtla, oriente del estado

Un reporte extraoficial precisó que en ese municipio cerraron la jornada del miércoles con cuatro nuevos hallazgos que se sumaron a las piezas de posibles restos humanos encontrados la semana pasada. El tema de las fosas clandestinas en Morelos reviste interés colectivo porque en 2014 grupos civiles descubrieron una fosa clandestina en la comunidad indígena de Tetelcingo, contiguo a Yecapixtla, con 117 osamentas humanas y dos años después localizaron otra fosa con 45 cadáveres, considerados por las autoridades como no identificados o no reclamados por sus familiares.

En el caso de Yecapixtla, integrantes de la Brigada Nacional informaron que en ese lugar también localizaron una casa abandonada donde hallaron extremidades expuestas a la intemperie. Pasado el mediodía una comisión de la Brigada se reunió con el fiscal Uriel Carmona Gándara y Adriana Pineda Fernández, Fiscal de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) para dar parte del hallazgo y continuar con los trabajos de exploración.

El caso fue retomado por el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Sánchez, y junto con el diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, Julio César Solís Serrano, se solidarizaron con las familias de las víctimas y reconocieron los trabajos de los colectivos que integran la Sexta Brigada, cuya representación se reunió con el cuerpo legislativo el pasado 13 de octubre. Este Congreso, expuso el diputado, manifiesta y hace un llamado al Poder Ejecutivo para que a través de sus funciones y atribuciones haga lo necesario, toda vez que la desconfianza que hay entre la población, genera que sean los ciudadanos y no las autoridades quienes reciban información sobre sitios de posible ocultamiento de cuerpos humanos.

En conferencia de prensa, Sánchez Zavala lamentó el hallazgo de los restos humanos en la comunidad de Miztlalcingo, limítrofe con la colonia Ixtlalcihualht del municipio de Cuautla. Ahora, precisó, corresponde a la unidad forense de la Fiscalía General del Estado determinar la temporalidad de los hallazgos.

"Exhortamos a la fiscalía y sus áreas de investigación dar con los responsables de estas muertes que prevalecen en el estado y el país. Por otro lado, es lamentable y nos sensibilizamos con las familias que están realizando búsquedas para obtener una posible respuesta a la búsqueda de un ser querido desde hace muchos años", sostuvo.

En su intervención, el diputado Julio César Solís Serrano hizo un llamado al gobierno estatal a reconocer una realidad de seguridad pública distinta a la que observa. "Morelos no merece esto, no somos policías, nos toca darle el lado a la gente, no vamos a dejar de señalar cuando los responsables de la seguridad en Morelos no están haciendo su trabajo", afirmó.