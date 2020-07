Exigen a Gobernación revelar renuncias de Conapred, CEAV y Conavim

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que la Secretaría de Gobernación debe informar cuáles fueron los motivos de las renuncias de las titulares del Conapred, CEAV y Conavim, además de que debe explicar a cuánto ascienden los recortes presupuestales de cada uno de ellos.

En un comunicado, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la priísta Dulce María Sauri exigió también saber cuáles son los efectos en la operación de los organismos mencionados y en las políticas públicas que tienen encomendadas.

En esta exigencia las diputadas Dulce María Sauri Riancho y Mariana Rodríguez Mier y Terán destacaron que sería lamentable que, por una austeridad mal entendida, se realice violencia política contra mujeres empoderadas y peor aún, que estas renuncias estén relacionadas con la ausencia de una política pública para cada uno de los organismos que encabezaban.

En un año en el que la violencia contra las mujeres no parece tener freno, en menos de quince días, del 19 al 30 de junio de 2020, el Gobierno federal se quedó sin titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, de la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAPRED, CEAV y CONAVIM, tres órganos coordinados o vinculados a la Secretaría de Gobernación y los tres dirigidos por mujeres.

Este escenario es una ratificación interna de que, el mismo Gobierno federal no tiene una política clara para erradicar la violencia de género. Existen además dudas suficientemente fundadas de que dichos organismos se han vuelto incapaces, no por las personas que los dirigían, sino por los recortes sin racionalidad de los presupuestos que necesitan para su operación y así cumplir con las funciones encomendadas por las leyes.

El pasado mes de junio se conocieron las renuncias de Mónica Maccise a la Conapred; de Mara Gómez a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de Asa Christina Laurell a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, se dieron por políticas erráticas, decisiones precipitadas y falta de consenso.