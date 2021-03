Exigen a México justicia por asesinato de civil a manos de militares en Nuevo Laredo

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigió justicia para víctimas de un operativo en el que un civil fue asesinado por integrantes de la Sedena en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En julio del 2020 soldados dispararon centenares de veces con armas largas y a corta distancia, contra una camioneta en donde viajan presuntamente miembros de la delincuencia organizada, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La versión oficial señalaba que después del cese al fuego no hubo nadie que tuviera signos vitales y así fue que se presentaron 12 personas muertas después del enfrentamiento.

Sin embargo, un video en poder de El Universal reveló lo contrario, ya que se ve que una persona se mueve en la caja de la pick up que acaba de recibir al menos 243 disparos. A su lado hay cuerpos. Frente a él están cinco soldados mexicanos apuntándole con lámparas y armas. Los militares gritan, "¡está vivo!" y un militar ordena, "mátalo a la verga".

ONU exige justicia por asesinato de civil en operativo de Sedena

Por lo anterior, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, reiteró el llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se avance en la investigación sobre el uso letal de la fuerza por parte de elementos de la Sedena en los hechos de julio de 2020 "donde tres víctimas de secuestro murieron".

En un comunicado, Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH señaló que este caso es una "importante prueba para que el Estado mexicano ratifique su voluntad para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos militares, en consonancia con lo expresado públicamente por el propio Presidente López Obrador".

"Las evidencias que se han hecho públicas, como el video grabado desde un vehículo militar donde se registra la orden de disparar contra una víctima herida y que no ofrecía ninguna resistencia, así como la información recabada por nuestra Oficina, confirman la gravedad de los hechos y la urgencia de entregar a las familias y la sociedad resultados confiables de la investigación que garanticen el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas", añadió Fernández-Maldonado.

Uno de los jóvenes sigue desaparecido

Damián Genovés Tercero, de 18 años, y Alejandro Tercero, de 16 años, desaparecieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre el 24 y el 25 de junio de 2020.

A principios de julio de ese año, sus familiares conocieron, a través de un video que circuló en redes sociales, que Damián murió en un operativo con uso de fuerza letal de la Sedena del 3 de julio.

Al día de hoy, Alejandro continúa desaparecido.

"De acuerdo con lo establecido en los estándares nacionales e internacionales sobre la desaparición de menores de edad, la ONU-DH hace un llamado a la coordinación interinstitucional y a redoblar los esfuerzos para la búsqueda y localización de Alejandro", señaló la organización.

También, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, hizo un llamado a las autoridades a recibir y atender las peticiones y garantizar la seguridad del señor Raúl Tercero, tío del joven Damián Genovés Tercero y padre del menor Alejandro Tercero, la de su familia y sus defensores.

Por último, expresó su solidaridad con la familia de las víctimas y reiteró su compromiso para seguir brindando su asesoría y cooperación al Estado mexicano para la efectiva incorporación de los estándares internacionales en la investigación de violaciones graves a derechos humanos.