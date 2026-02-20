Exigen a Morena respaldar la reforma

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió la posibilidad de que la reforma electoral derive en un "desacuerdo legislativo temporal" con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista.

En una reunión privada que se convocó de manera "extraordinaria", Monreal pidió a las diputadas y los diputados guindas el respaldo total y "obligatorio" a la reforma presidencial en materia electoral, aunque reconoció que por el contenido "será difícil su acompañamiento" por parte de los partidos aliados.

"La semana próxima se presentará la iniciativa de reforma electoral; intentaremos lograr consensos con los aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, pero, por el contenido, será difícil su acompañamiento. De ser el caso, se tratará de un desacuerdo legislativo temporal, que no pondrá en riesgo la alianza política rumbo a 2027 y a 2030", declaró el coordinador en el Salón Aurora de la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal Ávila sostuvo que por lo que respecta a Morena, toda la bancada votará a favor de la reforma electoral por acuerdo unánime.

"Debemos acordar que respaldaremos la iniciativa de la presidenta Sheinbaum; ella ha sido consecuente y seguramente ratificará su convicción de reducir el costo de las campañas políticas, abaratar o reducir el costo de la organización electoral, e incluso disminuir el número de plurinominales. Si así lo plantea ella, lo vamos a respaldar", enfatizó el diputado.

Agregó que "seguramente" también se va a integrar el tema de la fiscalización para que no se filtren dineros ilícitos provenientes de actividades ilegales en las campañas, así como privilegiar la participación ciudadana e introducir una nueva fórmula para elegir diputadas y diputados migrantes.

Ricardo Monreal se manifestó molesto porque a pesar de que convocó a toda la bancada, integrada por 253 congresistas, llegaron 93 al empezar la reunión. Sin embargo, durante el encuentro se fueron sumando y se concluyó con 169.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que la última versión de la reforma electoral le será presentada el lunes 23 de febrero en punto de las 19:00 horas en Palacio Nacional.

Dijo que el respaldo a la iniciativa presidencial será "obligatorio": "Por nuestra parte, nosotras y nosotros debemos acordar aquí, obligatorio para todos, respaldar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbuam", dijo en medio de aplausos.