Exigen a Sheinbaum explicar despido masivo en "Ponte Pila"

Ante el despido masivo "e injustificado" de la mayoría de mil 901 trabajadores del programa "Ponte Pila", comisionados en las 16 alcaldías, es necesario que el Gobierno capitalino explique el motivo y, sobre todo, el destino de los 277 millones 116 mil pesos invertidos en los dos años que lleva esa proyecto.

Así lo informó la diputada local del PAN América Rangel Lorenzana, al revelar que prepara un punto de acuerdo para exigir al Gobierno capitalino el motivo de este "ilegal" proceder, "cuando la Doctora (Claudia) Sheinbaum ha asegurado en reiteradas ocasiones que en esta pandemia no son procedentes los despidos".

Lamentó que, con base en denuncia de los afectados, estos expertos en el deporte "en pocas ocasiones cumplen con su labor, pues han sido comisionados para formar las 'cadenas humanas' en manifestaciones, entregar despensas o alguna actividad ajena de su trabajo", denunció la panista.

Detalló que de con base en información del propio Gobierno capitalino, estos mil 901 expertos entrenadores deportivos, activadores físicos y recreativos, así como deportistas, 16 son coordinadores de Alcaldía, con sueldo de 14 mil pesos mensuales.

Mientras que a los 43 subcoordinadores les fueron asignados salarios de 10 mil pesos mensuales y, la mayoría de estos trabajadores, corresponde a mil 842 promotores, con pago de 7 mil 788 pesos mensuales.

"Es decir, tan sólo en salarios en los dos años que lleva el programa, la autoridad ha destinado 266 millones 116 mil 540 pesos. Entonces dónde están los 10 millones 999 mil 496 restantes. Pero ahora, lejos de informar sobre el destino de este dinero, han comenzado a despedir a estos trabajadores", señaló.

Por ello, la legisladora adelantó que el próximo miércoles presentará este punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso local, para solicitar a la jefa de Gobierno no sólo que recontrate a este personal, sino para que la Secretaría de la Contraloría General capitalina investigue el motivo de este despido y sobre dicho dinero.

Además, comentó Rangel Lorenzana "no es posible que la Doctora Sheinbaum sigua contradiciéndose, como lo hace el Presidente de la República, pues en julio pasado aseguró que nadie sería corrido en esta pandemia, pero con los trabajadores de 'Ponte Pila' no ha aplicado ese compromiso", denunció.

"Son muchos los trabajadores a los que ya dieron de baja, sin mayores explicaciones. El punto de acuerdo es para que los recontrate y que Contraloría investigue. Pero, sobre todo, que den a conocer el motivo de esta arbitraria determinación y el destino de los casi 11 millones de pesos que no aparecen", reiteró.

Recordó que, incluso, el pasado 2 de octubre, durante el 52 Aniversario Luctuoso del Movimiento Estudiantil del 68, todo este personal fue comisionado para realizar la llamada "cadena humana", cuando no estaba dentro de sus funciones, "pero así como eso ha sido constante que realicen otras labores ajenas a su contrato", enfatizó la panista.