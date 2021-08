Exigen a Sheinbaum no apoyar a AMLO sobre regreso a clases

El diputado local del PAN, Héctor Barrera, sostuvo que en la Ciudad de México no manda Andrés Manuel López Obrador, por lo que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene la obligación moral y política de obedecer a los capitalinos.

Por ello, el panista exigió a la Ejecutivo local echar atrás la idea del regreso a clases presenciales, tal y como lo proyecta la 4T en perjuicio de niños, padres de familia y maestros.

"No le basta al Presidente los más de 100 mil muertos por la pandemia en la capital. El virus es peligroso, por lo que Andrés Manuel no puede seguir exponiendo la vida de la gente a cambio de popularidad o votos. Morena perdió, por lo que debe resignarse a dejar de embarrar en tus locuras a Claudia Sheinbaum", enfatizó.

El también presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos puso en la mesa la opción de crear un fondo sanitario para escuelas públicas, con un monto considerable a fondo perdido y sean los padres o asociaciones de familia quienes lo administren.

"Ese dinero puede servir para que se reparen inmuebles escolares, se compren materiales nuevos y exista compromiso para limpiar, sanitizar y adquirir todos los insumos que se necesitan para la seguridad escolar, una vez que organismos internacionales determinen que México debe regresar a las aulas", afirmó.

Además, Barrera Marmolejo destacó que sea la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien decida el tiempo para que México active sus escuelas, "no la 4T, ni el populista del Presidente, quien quiere más contagios y no le importa la vida de la gente", denunció el panista.

Por otro lado, señaló que sí es "tanta la necedad de clases, que su partido, Morena, le meta dinero al sistema educativo capitalino y compre medidores de CO2 y ventiladores, para renovar el aire de los salones, así como pruebas Covid-19 fáciles de hacer y gratis, con seguimiento de contactos", recomendó.

--Planean encuentro con Finanzas CDMX

Sobre la propuesta del fondo, el legislador del blanquiazul anunció que buscará un encuentro con la secretaria de Finanzas capitalina, Luz Elena González, para buscar la fórmula y saque la chequera para cuidar a la gente.

"Creemos que la secretaria de Finanzas es una mujer coherente y sabrá invertir bien el dinero para la salud de los niños, y no para hacerle segunda a la maceta del Presidente, que se la ha llevado con ocurrencias y evidenciando que no le importan los niños y los pobres, que tanto dice cuidar", enfatizó.