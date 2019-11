Exigen aclaración sobre sus mensajes

Ciudad de México.- Partidos de oposición, expertos y legisladores criticaron el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados aseguraron que el Titular del Ejecutivo federal ve fantasmas donde no los hay y consideraron que no hay condiciones en México para una acción de ese tipo.

En entrevistas por separado, el líder panista en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que López Obrador inventa fantasmas donde no los hay y acusó que el Presidente está desconectado de la realidad, que no lee, no escucha, no convoca y solamente divide a los mexicanos con descalificaciones.

Por otro lado, el líder nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, también criticó los dichos del Mandatario y comentó que lo que quiere el Ejecutivo es asustar y distraer a la gente ante la ineptitud de su gobierno en materia económica y de seguridad.

En Twitter, Cortés manifestó que "los mexicanos no quieren un golpe de Estado, pero que sí urge un golpe de timón".

El vocero del PRI en la Cámara Baja, Héctor Yunes Landa, explicó que en México no hay condiciones para un golpe de Estado y que eso sólo puede ser posible en la imaginación de quien ya se siente fracasado.

En tanto, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, opinó que la conducta y expresiones de Andrés Manuel López Obrador ya son preocupantes, pues solamente generan encono y división, exponen la integridad de los periodistas e integrantes de las Fuerzas Armadas y violentan la libertad de expresión.