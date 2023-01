Exigen al INE investigar recursos de precampañas de "corcholatas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Diputados federales del PRI, PAN y PRD exigen al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar la procedencia de los recursos para la difusión de propaganda que realizan el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para obtener la candidatura presidencial de Morena.

"Con todos estos nos debemos de preguntar cuánto nos están costando estos actos anticipados de precampañas. No dudo que la campaña para alabar a López Hernández nos esté costando miles, sino es que millones de pesos. ¿Y de dónde viene el dinero? Es obvio que provenga del erario público", dice el diputado del tricolor Xavier González Zirión.

Consultado por EL UNIVERSAL, el legislador menciona que tanto López Hernández como Sheinbaum no sólo están transgrediendo las leyes electorales, sino también "se están robando el dinero de las arcas públicas para hacer una campaña personal hacia la Presidencia de la República".

Asegura que el partido Morena no tiene ningún tipo de respeto a la legalidad, porque sabe que controla los principales órganos de impartición de justicia del país.

"Las ‘corcholatas’ del presidente están aprovechando eso para atar a sus rivales y romper la ley descaradamente", agrega.

En tanto, la diputada perredista Elizabeth Pérez Valdez menciona que dentro del partido guinda se vive "una campaña cruenta" por la Presidencia de la República "y las ‘corcholatas’ están siguiendo al pie de la letra lo que en alguna ocasión dijo el Presidente, al mandar al diablo las instituciones".

Por su parte, el panista Jorge Triana considera que en las precampañas de los presidenciables guindas se están realizando "fuera de los tiempos legales, se está violentando la ley una vez más. Con sus campañas, revelan un desprecio impresionante por las leyes.