Exigen atención médica adecuada para saxofonista atacada con ácido; exdiputado, el presunto responsable

Familiares de la saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos Ortiz, quien en septiembre pasado fue atacada con ácido, exigieron apoyo al gobierno del estado de Oaxaca para que la joven sea atendida por un especialista en quemaduras, pues aseguran que a tres meses de lo ocurrido, su salud no mejora.

En entrevista con Notimex un familiar de la víctima, de 26 años de edad, aseguró que desde hace tres meses María Elena se encuentra internada en el Hospital Civil "Aurelio Valdivieso" en la ciudad de Oaxaca, donde los injertos de piel que le han colocado no se adaptan a sus heridas por lo que su estado de salud se reporta como delicado.

"Ella está estable pero grave, estable porque tiene vida, reacciona, pero grave porque a tres meses los injertos no le quedan. Los mismos doctores y enfermeros del hospital nos dicen que por qué no nos ayudan a trasladarla a otro lugar que porque ahí sólo nos darán la atención básica", detalló el familiar quien pidió permanecer en el anonimato.

Recordó que la única acción que ha realizado el gobierno estatal para apoyar a María Elena fue proporcionarle una cama en el nosocomio donde actualmente permanece hospitalizada por las quemaduras presentes en el 90 por ciento de su cuerpo.

"Yo lo que quiero es el bienestar de ella, queremos que sea atendida, el gobierno se está haciendo tonto, pareciera que con su actitud está solapando al probable responsable", aseveró.

El familiar estableció que el presunto autor intelectual del ataque podría ser un exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo nombre pidió omitir por temor a represalias.

No obstante, contó que María Elena, originaria del municipio de Santo Domingo Tonalá, ha recibido amenazas de muerte a través de mensajes de texto anónimos.

En este sentido, destacó que el señalamiento hacia el político surge del hostigamiento que por varios meses padeció la saxofonista por parte de esta persona, con quien trabajó durante su estancia en el área de comunicación social del Congreso cuando el hombre era diputado.

"Eran amigos, pero luego él empezó a hostigarla, a mandarle mensajes a pedirle que fuera su novia y ella se negó; la Fiscalía tiene los mensajes, pero creemos que está siendo protegido por el gobierno estatal", apuntó.

A pesar de que las autoridades ministeriales, aseguró, cuentan con pruebas que podrían catalogar al priista como el presunto autor intelectual del acto, hasta la fecha no lo han llamado a declarar y tampoco han emitido un retrato hablado del probable atacante que la artista describió.

"Dentro de la Fiscalía no ha existido ningún avance. El fiscal (Rubén Vasconcelos Méndez) no ha cumplido el pacto que hizo con nosotros desde los primeros días, que iba a atendernos cuantas veces creyéramos necesarias.

"Ahora le he pedido ayuda ya no en lo legal, sino que me ayude a trasladarla con un especialista o a un hospital de calidad", aseveró.

Recordó que, en septiembre pasado, un día antes del ataque, María Elena recibió una llamada donde le solicitaban que asesorara a un hombre para corregir su acta de nacimiento, ya que pretendía tramitar su pasaporte.

La persona acudió al día siguiente a la agencia de viajes familiar, donde también se ofrece la consulta de documentos personales.

"Ella dice que esta persona llegó a las 10 de la mañana; el señor llevaba una bolsita de plástico y ella pensó que era su desayuno, pues se veía muy humilde y hasta huaraches llevaba, ella creía que el señor había ido a comprar pozole.

"Mientras María intentaba buscar el CURP de esta persona para checar su acta de nacimiento en Internet, el señor se para y ella le dice que se vuelva a sentar, luego ella se levanta de la silla y él la sienta y ahí mismo le vació todo el ácido en su cuerpo", narra el familiar.

Desde hace 15 días, denunció, el fiscal del estado dejó de atender sus mensajes y llamadas, por lo que se vio en la necesidad de atraer la atención, "para ver si el gobierno se acuerda que es el único caso que Oaxaca ha tenido de ataque con ácido a una mujer y así nos ayudan".

Sostuvo que María Elena fue quien le pidió que buscara ayuda, pues se encuentra desesperada al no ver progreso en su salud.

"Ya no queremos justicia porque catalogan el ataque como lesiones, nosotros lo que queremos es que sea bien atendida medicamente", puntualizó.