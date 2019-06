Exigen ayuda al gobierno federal para búsqueda de desaparecidos

Nathan Jesús Armando Hernández desapareció cuando apenas tenía 22 años. Su madre, Alicia Gallegos Manríquez, lo vio por última vez el 28 de febrero de 2018 y este lunes pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador apoyarla en su búsqueda.

"Le pedí su apoyo para encontrar a mi hijo", compartió después subir al templete del Salón Tesorería de Palacio Nacional y entregarle unos documentos al Ejecutivo Federal.

Nathan fue secuestrado en las calles de Poza Rica, Veracruz, y la impunidad aún lo tiene lejos de casa, pese a los recursos interpuestos para dar con su paradero desde hace un año y cuatro meses.

"Ese día a mí me mataron. Mejor me hubieran llevado a mí porque estoy muerta en vida", comentó sin parar las lágrimas ni separarse de una enorme pancarta que usaba como chaleco y en la que porta la imagen de su hijo.

"Llorar todos los días no es vida. Ver que amanece y no lo veo, ver que anochece y no lo veo. Es un dolor muy grande que a nadie le deseo".

Nathan era el más pequeño de su casa y no sólo le gustan las matemáticas, el inglés y el deporte, sino tenía muchos sueños. "Quiero volverlo a abrazar. Mis brazos lo necesitan. Lo necesito, si no, no sé qué será de mi vida".

Para la señora Alicia, quien llegó desde muy temprano a la plancha del Zócalo capitalino, las acciones del nuevo gobierno serán determinantes para generar confianza y certeza en las víctimas de los desaparecidos.

"Ya me cansé de buscar a las autoridades y que no me den respuestas. Yo quiero respuestas, necesito respuestas. Necesito que alguien me ayude a buscar a mi hijo".

"Tengo mucha fe en las autoridades y, sobre todo, todavía creo en Dios", añadió Gallegos Manríquez tras escuchar el discurso de López Obrador, quien dijo: "No voy a ocultarme y voy a dar la cara siempre por difícil que sea, por doloroso que sea, por incomodo que sea, voy a estar siempre dando la cara y tratando con ustedes este lamentable asunto".

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que las familias de los desaparecidos han vivido la violencia en carne propia y han sufrido el inmenso dolor de la incertidumbre, por lo que se tomarán las medidas necesarias para lograr su búsqueda.