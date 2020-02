Exigen cancelación de espectáculos taurinos y de gallos en Toluca

Las representantes de organizaciones protectoras de animales marcharon por la capital mexiquense para exigir la cancelación de espectáculos taurinos y peleas de gallos, además entregaron una iniciativa de ley en el Congreso del Estado de México para incluir en el Código de Biodiversidad la prohibición de este tipo de actividades.

"Es la primera de muchas marchas que organizaremos, está en realidad no está tan dirigida a las autoridades, sino para la sociedad (...) Si creamos redes ciudadanas, bien utilizadas pueden llamar a la gente preocupada por el tema, que son muchos, e incluso para los que no los quieren, para que no haya perros defecando en la calle o causando daños a terceros".

Las animalistas partieron de la glorieta del Águila, en Colón, hacia la plaza de Los Mártires, en el centro de Toluca, con la finalidad de hacer pública la exigencia por el respeto a los animales, pues refieren que ha incrementado sustancialmente las agresiones contra perros, gatos, vacas y hasta gallos.

Reclamaron que para interponer una denuncia contra un maltratador, las personas incluso se ponen en riesgo, pues prácticamente deben establecer medidas de protección para el denunciante, porque las autoridades desestiman los casos.

Adriana Díaz, de Corazón Canino, agregó que existe la Procuraduría para el Bienestar Animal, pero no funciona, pues "hemos levantado infinidad de denuncias, algunas se atienden, pero ninguna procede, las personas siguen impunes, salen y de inmediato tienen otro perro".

Destacó que en la Fiscalía de Justicia estatal sólo dan seguimiento a los casos, pero como llegan muchos, las autoridades relegan todas las denuncias.

Por tanto, la demanda es que haya una procuraduría independiente para atender el maltrato animal.

Recordó que el año pasado sólo hicieron un exhorto al presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, para impedir los espectáculos taurinos, también se reunieron con diputados del Partido Verde, pero aclaró que trabajan con cualquier autoridad, sin partidos políticos.