Exigen desafuero de Cuauhtémoc Blanco: entregan 23 mil firmas al Congreso

La diputada federal Laura Ballesteros y mujeres activistas de la sociedad civil entregaron a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 23 mil firmas ciudadanas recabadas en change.org que exigen el desafuero de Cuauhtémoc Blanco Bravo, legislador federal de Morena ante la presunta violación a su media hermana, Nidia X.

En conferencia de prensa, Ballesteros agradeció la presencia de las asistentes y destacó la importancia de la lucha por los derechos de las mujeres en México, así como la valentía de las más de 23 mil personas que por el momento apoyan la petición que se busca sea entregada a la Cámara de Diputados.

"Quiero aplaudir su valentía, quiero aplaudir su entereza de ustedes, Paola, Gema y de las más de 23 mil personas, porque mientras estamos aquí, que llegó esta caja, que eran más de 20 mil firmas, 20 mil 300 para ser exactos, en este lapso de horas se han juntado tres mil firmas más", expresó.

La diputada por la bancada naranja reiteró la exigencia para que Cuauhtémoc Blanco enfrente la ley sin fuero, y no como un político que utiliza su posición para evadir la justicia y evitar la procuración de justicia.

"Esto no es un juego político ni electoral. Esto no se trata tampoco de una misión que busque pegarle al régimen en turno. Esto se trata de defender los derechos de las mujeres mexicanas y ante eso no vamos a ceder un solo paso, un solo día, ni un solo miramiento para que tengan justicia, reparación del daño y garantías de no repetición", afirmó la legisladora.

Durante la entrega de las firmas fue acompañada por diputadas y senadoras de diferentes partidos a través de las cuales se ha creado una red de mujeres legisladoras para defender los derechos de todas las mujeres, sin distinción partidista.

"Hemos estado creando una red y una unión de mujeres legisladoras que vamos por una agenda que proteja los derechos de todas las mujeres sin distinción partidista, nos une a defender a las mujeres", comentó.

La petición fue impulsada por Gemma Santana Medina, presidenta de Elijo por el clima y Paola Zavala Saeb, presidenta de Organización Comunitaria para la paz (OCUPA) y entregadas en conjunto por las diputadas Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano (MC); Tania Palacios y Diana Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la comisión permanente, ambas del Partido Acción Nacional (PAN); María Teresa Ealy de Morena, así como la senadora Alejandra Barrales de la bancada naranja y el coordinador Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo (PT).