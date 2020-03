Exigen diputados al gobierno mayores controles por coronavirus

Los grupos parlamentarios de Morena, PAN y PRD exigieron al gobierno Federal mayores medidas preventivas y sanitarias en aeropuertos, aduanas y puertos ante la entrada en vigor de la Fase 2 de la contingencia por el coronavirus.

La diputada de Morena, Sandra Paola González Castañeda, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que vigile, prevenga, aplique y genere las políticas públicas para la atención oportuna y eficaz de la pandemia global de Covid-19 a todos los viajeros en instalaciones aeroportuarias conforme a la legalidad vigente nacional y los protocolos internacionales en regulación sanitaria.

La diputada explicó que conforme al título V respecto de las medidas de salud pública, el artículo 23 del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), establece las medidas aplicables a adoptar por parte de la administración pública con el objeto de desarrollar políticas sanitarias a la llegada o salida de viajeros.

"Entre las cuales sobresalen: información sobre su itinerario, detalles si han estado en una zona afectada o sus proximidades, o sobre otros posibles contactos con una infección o contaminación antes de la llegada, así como el examen de los documentos sanitarios de los viajeros que prescriba el presente Reglamento; y/o un examen médico no invasivo lo menos intrusivo posible que permita lograr el objetivo de salud pública; inspección de equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías, paquetes postales y restos humanos".

Y sobre la existencia de un riesgo para la salud pública, los Estados Partes podrán aplicar medidas adicionales de salud de conformidad con el presente Reglamento, en particular en relación con viajeros sospechosos o afectados, según el caso, el examen médico lo menos intrusivo e invasivo posible que permita lograr el objetivo de salud pública consistente en prevenir la propagación internacional de enfermedades.

Por su parte, legisladores de Acción Nacional exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a que instruya a la Secretaría de Salud fortalecer los protocolos y acciones en los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos del país y coordinarse con los tres niveles de gobierno a lo largo del país.

Así lo expusieron los diputados Saraí Núñez Cerón y Adolfo Torres Ramírez en un Punto de Acuerdo que presentaron a la Mesa Directiva en el que argumentaron que, desde el anuncio de la aparición del Covid 19, este virus se propagó rápidamente y tan solo en nuestro país los casos reportados hasta el día de hoy son: seis defunciones y 475 infectados.

Destacaron que desde un principio hubo una deficiente organización del Gobierno Federal ante la emergencia sanitaria, ya que, al no coordinarse con las entidades federativa, cada una aplica criterios distintos y a diferencia de los países de América Latina que han fortalecido sus protocolos de seguridad al grado de sellar sus fronteras, puertos y aeropuertos, en México se han tenido "medidas muy relajadas" y en ningún momento se han emitido restricciones.

Por ello, "Acción Nacional exige al Gobierno Federal que tome el control y coordine acciones contundentes en los tres órdenes de gobierno, en los puertos, aeropuertos y fronteras del país ya que justifican que no quieren perjudicar la economía cerrando estos puntos de acceso al país, poniendo en riesgo el bien jurídico tutelado por la ley que es la vida y la salvaguarda de la salud de todos los mexicanos".

Asimismo, ante la clasificación de México en la fase 2 por el coronavirus, el grupo parlamentario del PRD, exhortó a los titulares de la Secretaría de Salud (SSA), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Administración General de Aduanas; Jorge Alcocer Varela, Javier Jiménez Espriú y Ricardo Ahued Bardahuil, respectivamente, a implementar mayores y rigurosos controles sanitarios en todas las fronteras y puntos de acceso como puertos, aduanas y aeropuertos, para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

A través de la diputada Abril Alcalá Padilla, precisa que las dependencias federales deben de colaborar con la industria privada en la implementación de los controles sanitarios en todas las operaciones de comercio y turismo en fronteras y puntos de acceso como Puertos, Aduanas y Aeropuertos, para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

En este caso, el entendimiento y colaboración de la industria privada es clave, ya que diversas actividades comerciales – como el comercio internacional y el turismo – vivirán momentos difíciles ante las implicaciones que tiene un mayor control sobre el tránsito de personas y mercancías por motivos de una pandemia.

La diputada federal por el estado de Jalisco consideró que la clasificación en fase 2 en nuestro país se debe a que ya se inició con la transmisión local de coronavirus, hasta el momento en México se reportan 6 muertos, 475 casos confirmados, mil 656 casos sospechosos y 70 contagios.