Exigen indemnización por predios donde atraviesa Tren Interurbano

Desde las primeras horas de este viernes, integrantes del Ejido de San Buenaventura bloquean la vía Lerdo, frente al palacio de Gobierno del Estado de México, en demanda de una indemnización por 300 millones de pesos para 280 ejidatarios propietarios de 10 hectáreas por donde atraviesa el Tren Interurbano México-Toluca.

Edgar Ocampo Hernández, abogado de los inconformes, informó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal (SCT) pagó por la totalidad de los predios ocupados para construir la infraestructura del tren en el Edomex; sin embargo, persiste el adeudo para este ejido localizado en Toluca.

Detalló que en 2015, "en contubernio con autoridades federales", 11 personas se hicieron pasar por los representantes de estos bienes comunales y cobraron 28 millones de pesos por las tierras, pero "quedó demostrado que no son los propietarios porque nosotros sí contamos con la documentación correspondiente" y que su valor supera los 200 millones de pesos.

Indicó que desde el año pasado iniciaron litigios y denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM), el Tribunal Agrario y un acercamiento con la delegada federal, Delfina Gómez, quien se comprometió a intervenir por este caso, pero a la fecha no hay respuesta de las autoridades.

"Nosotros hemos emprendido acciones legales, mediante amparos gestionados ante instancias federales y tribunales agrarios, además de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y la de Justicia del Estado de México", puntualizó.

"Lo que demandamos es que no pueden venir (las autoridades a hacer pruebas y poner en marcha un tren sin siquiera haber escuchado la demanda de los ejidatarios, porque son tierras ilegalmente utilizadas", refirió.

Señaló que en la SCT "no hay gente con capacidad de decisión, por lo que piden la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que solucione las demandas que desde hace tiempo ha realizado el ejido".

Los ejidatarios se colocaron frente al palacio de Gobierno mexiquense, además del palacio municipal, con mantas que exigen al gobernador Alfredo del Mazo su intervención y que frene el despojo de las tierras.

También señalaron que el Gobierno federal "miente" cuando se dice comprometido con las causas del pueblo, porque en este caso no defiende los intereses de la gente.