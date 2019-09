Exigen indemnización por predios ocupados por el EZLN en Chiapas

Propietarios de ranchos y predios invadidos en Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, marcharon en Tuxtla Gutiérrez para exigir la restitución de sus bienes o la indemnización de éstos.

Denunciaron que son 441 propiedades ocupadas que suman más de 40 mil hectáreas en territorios de montañas y cañadas, en poder de zapatistas y seguidores del grupo rebelde.

Augusto García Álvarez, uno de los representantes de los afectados y afiliados a la organización Propietarios Rurales y Desplazados de la Zona de Conflicto, dijo que fueron desplazados en 1994 cuando el EZLN le declaró la guerra al gobierno federal.

Desde entonces, 25 años después, no han recuperado sus propiedades. Demandaron que se aplique la ley interna de desplazados, porque "quedamos desamparados desde 1994; tuvimos que abandonar nuestros ranchos ganaderos y de agricultura para salvar la vida", aseguró.

Durante los primeros meses de 1994, indicó que los afectados suscribieron diversos acuerdos con los gobiernos federal y estatal para el pago de una renta de 45 pesos por hectárea, pero sólo cumplieron seis meses.

Unos 150 propietarios, mujeres y hombres, marcharon del parque 5 de Mayo, en el oriente de la ciudad al zócalo, y se colocaron en "plantón" afuera del palacio estatal de gobierno para que las autoridades atiendan sus peticiones mediante una mesa de trabajo.

García Álvarez explicó que tienen la propiedad jurídica de las tierras, más no la posesión. "No podemos ingresar porque el conflicto continúa", enfatizó.

Los inconformes plantearon como principal opción de solución definitiva, el pago a cada pequeño propietario a un precio justo, en consideración que las tierras aún están ocupadas por integrantes y simpatizantes del EZLN.

Expresaron que si bien el despojo arrebató las propiedades de 441 propietarios, dejó afectadas a unas 4 mil personas entre familiares y parientes.

Aseveraron que los agraviados poseen escrituras y documentos legales comprobatorios que los predios les pertenecen en propiedad y posesión.