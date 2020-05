Exigen inhabilitar a empresa de Bartlett

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exigió que tanto la empresa de León Manuel Bartlett Álvarez, así como los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social que participaron en la compra-venta de 20 ventiladores, por los cuales se pretendía pagar 31 millones de pesos y que fueron rechazados por el Instituto por no cumplir los requisitos establecidos; sean inhabilitados.

Este miércoles, el IMSS informó que rechazó los 20 ventiladores, que le entregó la empresa Cyber Robotics Solution, propiedad de Bartlett Álvarez, para enfrentar la pandemia de coronavirus porque "no reunió los requerimientos y características técnicas funcionales acordadas en el contrato".

El Instituto sostuvo que no se erogó ningún recurso por el contrato y que los ventiladores serían devueltos.

Cada uno de los 20 ventiladores entregados tenía un costo individual de un millón 550 mil pesos, que era el precio más alto registrado hasta ahora desde que iniciaron las compras gubernamentales por parte de distintas dependencias de equipo para atender la emergencia sanitaria.

Al respecto, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, dijo que no debe haber impunidad y que Bartlett Álvarez debe ser sancionado por pretender vender unos ventiladores no sólo a sobreprecio sino no aptos para atender a pacientes de Covid-19, cuya vida pudo haber sido puesta aún más en riesgo.

Pidió además que se abra una investigación para deslindar la responsabilidad de los funcionarios del IMSS que participaron en el proceso de licitación, con el fin determinar si no hubo complicidad con Cyber Robotics Solution en la venta de ventiladores caros y no funcionales.

Juárez Piña, quien presentó una denuncia por este hecho ante la Secretaría de la Función Pública contra León Manuel Bartlett Álvarez, Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, y Zoé Robledo, director del IMSS; dijo que espera que la investigación anunciada por la SFP contra León Bartlett no se vaya a desechar con el pretexto de que los ventiladores ya fueron devueltos. "No debe haber impunidad", insistió.