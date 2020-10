Exigen juicio a expresidentes en la sede de la SCJN; "¡corruptos vende patrias!", gritan

Varias personas llegaron a manifestarse afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que se lleve a cabo la consulta popular para el enjuiciamiento de los últimos cinco expresidentes de México.

A unas horas de que la Suprema Corte declare si la petición de consulta es inconstitucional o no, manifestantes acudieron a los alrededores de las instalaciones con pancartas en las que acusaron que varios de los ministros fueron "asignados" por al menos tres exmandatarios, por lo que el fallo puede ser que la consulta no proceda.

"11 ministros corruptos en la Suprema Corte: tres puso Fox, cinco el borracho de Calderón y tres el pendejo nacional (EPN). ¿Entiendes por qué no los enjuician?", se lee en una de las cartulinas que levantaron para exigir la consulta.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para reforzar la seguridad del lugar y evitar disturbios mayores, por lo que se bloqueó el paso de los manifestantes.

La congregación inició con cerca de 50 personas que coreaban "juicio político contra todos los expresidentes".

"Ya estamos hasta la madre del saqueo. Exigimos juicio a todos los expresidentes. ¡Juicio a presidentes! ¡Juicio a presidentes! ¡Corruptos vende patrias, no tienen madre!", gritaban como consignas.

En una transmisión realizada por Radio Búfalo MX se observa principalmente a mujeres que portaron cubrebocas y que sostenían las pancartas con la petición de enjuiciamiento.

En el "en vivo" de redes sociales que duró poco más de una hora, se vio que con el paso de los minutos más gente se sumaba a la protesta y comentaban ante cámara sus incoformidades con quienes fueron Jefes del Ejecutivo federal.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en su conferencia de prensa matutina que sería lamentable que la SCJN declare inconstitucional la consulta popular sobre el enjuiciamiento de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Subrayó que aunque la decisión está en manos de los ministros, éstos no pueden negarle a la ciudadanía su derecho a participar en la decisiones democráticas del país, pues resulta "importantísimo para México".

Como lo hizo en la rueda de prensa de ayer, destacó que la decisión será de suma importancia, ya que a partir de ello se resolverá cómo es la democracia en México: participativa o representativa.

"Yo espero que se resuelva bien, esto significa que se respete el espíritu del Artículo 35 de la Constitución, de que el poder de emana del pueblo y se instituye para su beneficio y de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su Gobierno. Es la esencia de la democracia, que no se le niega el pueblo su derecho a participar, que se haga valer a plenitud la democracia", comentó ante medios.

"Decir que es inconstitucional, que no procede, pues no va a estar bien, y no quiero que se mal interprete porque yo soy respetuoso del Poder Judicial. Vamos a esperar a ver qué resulta. Fue admirable que en 15 días los ciudadanos reunieron más de dos millones de firmas, por qué negarle la participación a la gente, hay que hacer valer la democracia", agregó.

El 30 de septiembre, el mandatario apuntó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional la consulta ciudadana para el enjuiciamiento de los expresidentes, promoverá la iniciativa para modificar el Artículo 35 de la Constitución.

El Jefe del Ejecutivo destacó que las consultas ciudadanas sirven para que la población ejerza su derecho a la opinión pública y a la participación democrática en temas de gran relevancia para la nación, y no sólo cuando sea tiempo de elecciones.

"Es muy sencillo de explicar, se quiere que el pueblo sólo vote cada tres o seis años para tener representantes o se quiere que además de que el pueblo elija sus representantes, cada tres, cada seis años, pueda ser consultado cuando se trate de asuntos trascendentes, de todo aquello que tiene que ver con el interés general", señaló en su conferencia de prensa matutina.

Este derecho forma parte del Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, López Obrador agregó que de ser rechazada la consulta por la SCJN, éste resulta una simulación, "es letra muerta".

Andrés Manuel recalcó que no se debe impedir la consulta bajo el argumento de que se violen los derechos humanos de las personas en cuestión, en este caso los exmandatarios, ya que no existe ninguna violación, pues dentro de la pregunta que se plateó resaltan que los involucrados serían juzgados bajo los procedimientos legales y con respeto a sus garantías.