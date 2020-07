Exigen justicia familiares de joven

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de Diana Velázquez Florencio, víctima de feminicidio, quienes permanecen en plantón afuera de Palacio Nacional, proyectaron anoche imágenes del rostro de la joven en las paredes del recinto, donde habita el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lidia Florencio Guerrero, mamá de Diana, recordó que a tres años del asesinato de su hija, aún exigen justicia a las autoridades.

"Las autoridades nos han hecho recorrer tres largos años sin tener ninguna respuesta. A tres años no hay ni siquiera una línea de investigación que nos lleve a conocer quién es el asesino de Diana.

"Que te asesinen a una hija no es una cosa que se pueda olvidar, no hay perdón, no hay olvido, seguimos aquí, no nos vamos a cansar", expresó.

La familia de Diana lleva dos semanas acampando afuera de Palacio Nacional, en entrevista, Lidia Florencio denunció que en todo este tiempo les han cortado las lonas a ellos y otros familiares de víctimas de feminicidio, pero reiteró que no se moverán de ahí hasta obtener respuesta.