Exigen justicia para Ana María, la quemaron viva en su domicilio

CHIMALHUACÁN, Méx., diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de mujeres, entre ellas familiares de víctimas de feminicidio, realizaron una protesta en la colonia Progreso del Oriente, un costado del Río de la Compañía, para exigir justicia por el asesinato de una mujer de 40 años de capacidades diferentes, ocurrido la semana pasado.

El presunto responsable, aparentemente bajo los influjos de alguna sustancia, le prendió fuego a la precaria vivienda que habitaba la víctima en esa comunidad, quien se encontraba con seis de sus perros, de los cuales cinco murieron.

Antonio, el padre de la joven Ana María, no ha podido recoger su cuerpo porque en la Fiscalía Regional de Chimalhuacán le piden varios documentos con los que no cuenta.

"Más tiempo, me piden documentación, no sé cómo juntarlos, ADN no sé por qué, solo quiero el apoyo y saber dónde quedó el cuerpo de mi hija", dijo.

El miércoles 14 de diciembre Antonio salió de la casa construida con láminas de cartón y madera, cuando regresó supo que le prendieron fuego y en el interior se encontraba su hija Ana María, a la que no pudieron rescatar los vecinos que se percataron de lo que ocurría.

Trataron de sofocar las llamas, pero no lo lograron, el fuego consumió todo lo que se encontraba en el inmueble ubicado en la calle Ignacio Manuel Altamirano, esquina con Lázaro Cárdenas.

Los residentes pudieron detener a un hombre al que conocen como "El Quico", presuntamente el autor del crimen, a quien golpearon antes de ser entregado a la policía.

Este jueves un grupo de mujeres se congregaron en el Bordo de Xochiaca y de ahí marcharon hacia el predio donde vivía Ana María y su padre.

"Venimos a sembrar una cruz en memoria de Ana María, asesinada por su vecino, quien la quemó viva dentro de su domicilio y fue amenazada de ser violada por el mismo sujeto", denunciaron.

Ahí realizaron un mitin en el que expusieron que la inseguridad y violencia contra las mujeres no disminuye en el Estado de México, principalmente en municipios de la zona oriente, como en Chimalhuacán, donde se han registrado varios feminicidios y no hay justicia para los seres queridos de las víctimas.

Gritaron los nombres de varias jóvenes que fueron asesinadas, como el de Diana Velásquez en el 2017, a la que después de que fue abandonado su cuerpo en Chimalhuacán, las autoridades mexiquenses lo confundieron con el de un hombre y su familia no la podía localizar.

También, recordaron a Mariana Lima, una joven abogada que fue asesinada en el 2010 por su esposo, quien era policía ministerial del Estado de México y la entonces procuraduría mexiquense determinó que se había suicidado.

Por la lucha que emprendió ante las instancias judiciales del país, la madre de la víctima, Irinea Buendía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó a la procuraduría que reabrirá la investigación del crimen, lo que permitió establecer que a Mariana Lima la había matado su pareja sentimental.

A partir de entonces, la Corte estableció que todos los asesinatos de las mujeres en el país deben ser investigados con perspectiva de género.

Las inconformes, integrantes de colectivas, así como vecinos, exigieron que se aplique todo el peso de la ley al sujeto que presuntamente se encuentra detenido.

"Exigimos a las autoridades que den atención a las familias, que le den todo el peso de la ley al sujeto".

El padre de Ana María vive en la calle porque la casa que ocupaba con su hija y sus animales se quemó totalmente.

El perro que sobrevivió al incendio fue rescatado por la Camada Nitin Neza, la que le brinda asistencia médica y cuidado para que se pueda curar de las heridas que sufrió.