Exigen justicia para joven Renata; denunció agresión hace 5 meses

Familiares, amigos e integrantes de colectivos realizaron marcharon desde la comunidad Chocolines hasta la presidencia municipal de Ixtapaluca para exigir el esclarecimiento de la muerte de una niña de 13 años de edad, quien fue encontrada sin vida la madrugada del lunes. Los inconformes denunciaron que el probable responsable de la muerte de la adolescente, identificada como Renata, es la expareja sentimental de su madre, quien ya la había agredido en otras ocasiones.

Karen, mamá de la menor de edad, contó que hace cinco meses advirtió a las autoridades sobre el peligro en el que estaba su hija. "Después de cinco meses mi hija está muerta. Mató este tipo a mi hija porque está enfermo, ellos no fueron para buscarlo ni para llamarlo a atestiguar para nada.

Yo hace cinco meses levanté una demanda porque este tipo quiso violar a mi hija en el baño, ante el AMPEVIS (Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género), pero no le dieron seguimiento", denunció.

Inicialmente la fiscalía mexiquense otorgó protección a Karen y a Renata, pero sólo de manera temporal. "Incluso yo tenía una medida de protección, la medida de protección duró dos meses. Pasaban: ¿todo bien señora? Sí, pero después de ahí ya", recordó. El domingo pasado, Karen se fue a trabajar y cuando regresó a su casa, ubicada en la colonia Chocolines, encontró a su hija colgada en una viga.

Al principio pensaron que Renata se había suicidado, pero después notaron que tenía huellas de estrangulamiento, por lo que exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que investigue el caso como un feminicidio.

El presunto homicida huyó del lugar. Renata fue sepultada el miércoles y este jueves se organizaron sus familiares, amigos y mujeres que pertenecen a colectivos feministas para marchar por las calles del municipio para exigir justicia. Con una fotografía de Renata, el contingente recorrió varias colonias para llegar frente a la presidencia municipal de Ixtapaluca donde hicieron un mitin.

En la plaza principal gritaron consignas y acusaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno de no brindar la seguridad necesaria a las mujeres. Expresaron que el Estado de México ocupa actualmente el primer lugar nacional en el número de feminicidios y que en los municipios donde se decretó la doble alerta de género, por feminicidios y desapariciones de mujeres, no se han puesto en práctica políticas públicas que las proteja.



"Cuando yo fui a declarar después de que mi hija ya estaba muerta a mí me dijeron: 'señora, por favor le pedimos que no publique porque nos va a entorpecer la averiguación' y en su momento yo dije 'está bien', pero ya ahorita voy entendiendo que no porque simple y sencillamente se la pasan ignorándonos", acusó Karen.

La alcaldesa priista, Maricela Serrano Hernández, recibió a la mamá de Renata y se comprometió a ayudarla, darle seguimiento al caso, así como brindarle asesoría jurídica y sicológica. La fiscalía mexiquense continúa con las investigaciones para tarar de localizar al presunto responsable del crimen de la menor.