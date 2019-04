Exigen justicia por crimen de alcaldesa

Ciudad de México.- Durante la tarde de este jueves, los restos de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea y su esposo, Efrén Zopiyactle Tlaxcaltecatl, abandonaron el anfiteatro de la ciudad de Orizaba.

Luego que autoridades realizaron la necropsia de ley, los restos de ambos fueron trasladados a la Sierra de Zongolica, donde serán sepultados. En las instalaciones del servicio forense, José Andrés Zopiyactle Mayahua, padre del esposo de la alcaldesa, demandó a las autoridades estatales y federales investigar el caso y justicia.

"Quiero pedir a las autoridades que investiguen, yo quiero que se haga justicia, que hagan la investigación, tanto el Gobierno del Estado, como el Gobierno Federal que me apoyen porque yo me siento mal", subrayó. Además, denunció que hasta ahora no cuentan con el apoyo de ninguna autoridad.

Inicia investigación

La Fiscalía General del Estado de Veracruz se comprometió a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer el asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, su esposo y un chofer.

"Agitar todas las líneas de investigación que pudieran llevar al total esclarecimiento del artero homicidio de la Alcaldesa y de sus acompañantes, así como de pugnar por una procuración de justicia expedita para los veracruzanos", destacó.

Detallaron que en el lugar del ataque se localizaron 31 casquillos de diferentes calibres. Se encontraron los cuerpos de los hoy occisos en el interior de un vehículo tipo camioneta que presenta impactos producidos por arma de fuego del lado de piloto, copiloto y medallón, unidad oficial del Ayuntamiento de Mixtla.