Exigen justicia por los mineros

Zacatecas, Zac.- Amigos y familiares de los trabajadores desaparecidos de la mina Vizsla Silver Corp., así como la comunidad minera de Zacatecas y Sonora, marcharon este sábado para exigir justicia y condiciones de seguridad.

Al grito de "¡No fue confusión, fue extorsión!, ¡a Nacho lo mataron, Nacho no murió!", "¡José Ángel no murió, a José Ángel lo mataron!", la comunidad minera de Zacatecas y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas realizaron una marcha por las calles de la zona centro de Zacatecas para exigir justicia por los dos mineros asesinados en Concordia, Sinaloa.

Con cascos y chalecos naranjas acudieron trabajadores de empresas mineras, así como estudiantes de ingeniería para participar en la manifestación "Los mineros estamos de luto", la cual partió de las instalaciones de la Unidad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas hasta la Plaza de Armas.

A la marcha acudieron familiares y amigos de los mineros José Ángel Hernández Velez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, quienes esta semana fueron sepultados en sus pueblos natales de Cañitas de Felipe Pescador y Sombrerete, de manera respectiva.

José Ángel, padre del ingeniero Hernández Velez, dijo: "a mi hijo ya me lo quitaron", y lo único que pide es que la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador David Monreal hagan justicia.

"Lo único que hizo (mi hijo) fue salir a buscar mejoras para su vida. ¿Qué encontró? La muerte (...) Esperemos pronto ver resultados y que la muerte de mi hijo y de Nacho, su compañero, no queden impunes", dijo.

María Elena Morán, esposa del ingeniero Antonio Esparza, uno de los mineros desaparecidos, rechazó la versión de que el ataque haya sido producto de una confusión.

"Entraron a las cuatro de la mañana al campamento. Lo único que había eran herramientas de trabajo. No había armas ni nada que pudiera justificar una equivocación", declaró.

Explicó que, hasta ahora, no existe información oficial concluyente sobre la identificación de restos o avances definitivos en la investigación. "Todas las muestras de ADN que se han realizado no corresponden a mi esposo. Seguimos con la esperanza de que regrese con vida", señaló.

En Durango y Chihuahua decenas de personas se unieron a la manifestación que se realizó en varios estados del país, para mostrar su rechazo y exigir justicia por los mineros asesinados.