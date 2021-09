Exigen PAN y PRI renuncia de Delfina Gómez por "moches"

Los grupos parlamentarios del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados exigieron la inmediata renuncia de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez y su destitución por 10 años, luego de que este viernes el INE interpusiera una sanción de 4.5 millones de pesos a Morena por descubrir descuentos ilegales que se les realizaron a trabajadores del municipio de Texcoco para financiar su campaña como candidata a diputada federal en 2015.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una sanción de 4 millones 529 mil 225 pesos a Morena, por el descuento ilegal que realizó el municipio de Texcoco a sus empleados para triangular recursos a la campaña de la entonces alcaldesa con licencia y candidata a diputada, Delfina Gómez, así como a organizaciones que lo utilizaron con fines político-electorales y a la creación del hoy partido en el gobierno.

Asimismo, se ordenó dar vista a la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y a las autoridades competentes para que indaguen sobre los descuentos indebidos y quincenales que por tres años se realizaron en contra de los trabajadores.

"Es inconcebible que Delfina Gómez sea titular de la SEP, la educación es fundamental. El ejemplo también enseña, por ello debe dar la cara ante la sanción que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a MORENA por descontar diezmo a los trabajadores de Texcoco cuando fue presidenta de ese municipio, es ilegal y bochornoso", sentenció el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez.

El legislador panista dijo que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, detectó que los "descuentos voluntarios" que se aplicaron a trabajadores del ayuntamiento de Texcoco en el periodo 2013-2015, cuando la ahora titular de la SEP, se desempeñó como presidenta municipal.

El Partido Acción Nacional en el marco del proceso electoral para elegir gobernador en el Estado de México, en abril de 2017, presentó una queja ante el Consejo General del INE donde se denunció que los descuentos se aplicaron durante el periodo 2013-2015, para triangular recursos para su campaña como candidata a diputada federal.

Téllez Hernández lamentó que una vez más la dirigencia de Morena trate de justificar las irregularidades constantes de sus candidatos y militantes, al tratar de desviar la atención al señalar que la investigación del INE estuvo llena de supuestas irregularidades.

"Es una desfachatez, por decir lo menos, quitar un porcentaje del salario a los trabajadores al servicio del municipio de Texcoco para financiar las campañas de Morena, Delfina Gómez debe renunciar para dar paso a la investigación correspondiente ante un posible delito electoral", concluyó el panista.

Por su parte, la diputada del PRI, Cynthia López ironizó que los integrantes de Morena siempre gritan que "¡Moches no!", "¡Moches no!", para la oposición, pero cuando es para ellos "véngase para acá, por lo que exigió la destitución o renuncia de Delfina Gómez por el desvío de 14 millones de pesos que fueron recaudados de 2013 a 2016, cobrando el diezmo, los moches del 10% del sueldo de 550 trabajadores de Texcoco.

"No vamos a permitir que una persona así esté al frente de la Secretaría de Educación Pública y debe ser inhabilitada por 10 años como servidora pública, es absolutamente inadmisible, es un delito, primero, quitarle el sueldo a los trabajadores y doble el uso de recurso público para una campaña electoral.

"Ellos son los que dicen no diezmos, no moches, no moches para la oposición, pero para ellos sí. Que renuncie o que la destituyan. El que roba una vez, roba dos veces por eso exijo la renuncia inmediata de Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública por el uso indebido, cobrando el 10% de sueldo de 550 trabajadores durante tres años, de 2013 a 2016 para financiar campañas políticas de Morena, no lo digo yo, ya hay una dictaminación por parte del Instituto Nacional Electoral, están las pruebas y hay una multa del INE hacía Morena por este desvío y uso de recurso público" aseguró la priista capitalina.

Asimismo, el aspirante a reelegirse en la dirigencia nacional del PAN, Marko Cortés dijo que la multa impuesta por el INE a Morena, por el diezmo que tomó Delfina Gómez a los trabajadores del Municipio de Texcoco, nos lleva a la conclusión de que ese partido no pasa las pruebas de la transparencia, ni de la rendición de cuentas, pero además es la muestra inequívoca de que la organización política que llevó al poder al presidente López Obrador, se creó con dinero sucio y de dudosa procedencia, por lo que también exigió su renuncia.

Marko Cortés, expresó su más enérgica condena contra esta maquinación investigada por el INE, en la que resultaron perjudicados cientos de trabajadores del Municipio de Texcoco con la disminución de sus remuneraciones, cuando era Alcaldesa Delfina Gómez, entre 2013 y 2015.

La retención de los salarios de los trabajadores municipales es un acto ruin, además de vergonzoso e inmoral, pero nos debe llevar a seguir la pista del dinero a los otros personajes de Morena que se beneficiaron, como Higinio Martínez y por qué no hasta al mismo López Obrador, quien nunca rindió cuentas de cómo financiaba sus actividades políticas.

Marko Cortés condenó este acto en el que está directamente involucrada la actual Secretaria de Educación Pública federal y le hizo un llamado a dejar su cargo y ponerse a disposición de las autoridades, para que se investigue a fondo la posible sustracción del 10 por ciento del salario de los trabajadores, con el fin de desviarlos a la causa de su movimiento político.

Esta denuncia sancionada por el INE nos debe llevar a preguntarnos: ¿Cuántos desvíos más se hicieron con el pretexto de financiar el nacimiento de MORENA en México y que están todavía ocultos?