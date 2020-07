Exigen reembolso tras cancelar feria de Texcoco

Personas que adquirieron boletos para asistir a conciertos que se ofrecerían en el palenque de la Feria Internacional del Caballo, cancelada por la pandemia, no han logrado que les reembolsen su dinero.

Los afectados crearon un grupo en redes sociales para organizarse y que la empresa Súper Boletos, con la que hicieron la transacción, o el Patronato de la Feria, les reintegren el monto que desembolsaron para la adquisición de las entradas, que tienen diferentes precios.

"Compramos muchos boletos para las presentaciones del palenque; yo compré para la Banda MS, que se presentaba en abril, y luego la cambiaron [la presentación] para el 17 y 18 de julio, pero se canceló la feria.

"Varios traemos ese conflicto porque la empresa con la que compramos los boletos nos dice que la feria no está cancelada, que se va a hacer hasta el próximo año, pero no sabemos cómo van a estar las cosas el próximo año y pues es una lana que está ahí parada, no tendría porque ser así, porque estamos adquiriendo un servicio y si no se nos está brindando lo correcto es que se nos devolviera lo que pagamos", dijo Hugo Barbosa, uno de los que adquirió sus boletos desde hace varios meses.

Pedro Reyes, habitante de Nezahualcóyotl, compró cuatro boletos para la presentación de Pancho Barraza, que sería el sábado 21 de marzo, pero ese concierto fue otro de los que se cancelaron y hasta ahora tampoco le han devuelto los casi 5 mil pesos que desembolsó.

"Los compré en enero en una tienda deportiva de un centro comercial donde Súper Boletos los vende, pero como todo se canceló ya no se hizo ningún concierto. En Súper Boletos nos dicen que no es directamente con ellos, que es con el patronato de la feria con el que debemos ver lo del reembolso", contó.

Sobre el tema, el gobierno de Texcoco informó que el responsable de los reintegros es el patronato de la feria.

Éste informó que los boletos serán válidos para la próxima edición: "En cuanto tengamos información se las daremos a conocer", explicó en un comunicado.

Súper Boletos, en su página web, explicó que los boletos seguirán vigentes.