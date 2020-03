Exigen se regule la venta de cigarros electrónicos en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un grupo de aproximadamente 100 personas protestan en las afueras de la entrada principal de la Cámara de Diputados para exigir la regulación de los cigarros electrónicos (vapers) y que se permita su utilización porque, aseguran, es una herramienta para todas las personas que padecen la enfermedad del tabaquismo.



Con enormes mantas con leyendas como: "El vapeo salvó mi vida", "#ElVapeoSalvoMiVida", "¡Yo vapeo!, ¡Yo voto!", "El vapeo no es tabaco" y "Advertencia: Cofepris es una causa de cáncer", los ciudadanos protestan para que el gobierno no difunda mentiras sobre que este producto es dañino.

"El vapeo se creó hace 15 años y en el Reino unido existen publicaciones y estudios científicos que declaran que es 95% menos dañino que el cigarro a través de la Royal College, ésta se encargó de desmentir hace muchos años, a las cigarreras que decía que el cigarro no hacía daño, esta Royal College estudio a los humanos y declaró que es 95% menos dañino que el cigarro", expresó Miguel Ángel García.

El activista acusó que el gobierno miente y prohíbe la importación de estos productos para beneficiar a las grandes cigarreras y farmacéuticas, pues son las que más le generan ingresos al gobierno a través de los impuestos.

"La Secretaría de Salud junto con la Cofepris prohíben hace muchos años, no el uso del vapeo, ya que no hay una razón por la cual lo puedan prohibir, porque no tienen ningún estudio médico o científico que respalde que esto hace daño porque no puedes sacar un estudio médico de una mentira, pero lo que prohíben es la comercialización por conflicto de intereses. ¿El vapeo a quién afecta? afecta a las cigarreras y las farmacéuticas que son las dos que generan más impuestos para el gobierno, hoy día mueren 43 mil personas de forma anual producto del cigarro y al verse afectado con sus impuestos, dicen: mejor que esto no se comercialice y lo regule".

Acusó que los vapers de las grandes cigarreras sí se están comercializando y se encuentran en tiendas comerciales y, en contra dice, no se permiten a aquellas que no son las grandes empresas.

"Que no mientan y que digan que la gente muere por el vapeo, pues no hay un solo caso en 15 años de una persona que haya muerto por vapeo. La gente que murió en Estados Unidos, es porque ocupó equipos de vapeo para meter productos que no eran de vapeo, que eran productos con THC, que es un derivado de la marihuana, esas personas mueren, es como si hoy en día a una Coca le echas veneno, no por eso cierras la refresquera, se valen de mentiras para manipular a la sociedad y justificar que esto no se pueda comercializar y que no se pueda regular", aseguró Miguel Ángel García.