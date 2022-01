Existen malas prácticas en abasto de medicamentos en el país: Ssa

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, señaló que en México existen malas prácticas en cuanto al abasto de medicamentos, puesto que hay médicos que al prescribir diversos fármacos en el sector público, les indican a los pacientes que no cuentan con este y lo deberán comprar.

"El talón de Aquiles actualmente, hay una serie de argucias y que son muy metidas en médicos, en trabajadores sociales, por señalar a alguien, no estigmatizo a nadie, pero es señalar a quienes participan en esta cadena. Hay médicos y lo digo porque puntualmente lo encuentro a cada rato, los médicos son los que manejan ese eslabón, esa unión, esa pieza de que dicen que no hay algún medicamento y saben que sí hay. En la consulta misma definen quien va a pagar la receta".

Agregó que una vez que los pacientes están fuera de las unidades médicas, hay personas que los interceptan para decirles en dónde conseguir diverso medicamento, por lo que llamó a los mexicanos a denunciar todo tipo de acto irregular en torno al abasto de medicamentos.

"Afuera de los hospitales son interceptados los pacientes y pasan directamente a donde lo tienen amañado el medicamento, y entonces son quienes denuncian 'fíjese que me la cobraron', nos dicen. Esos detalles se están vigilando y en lo más remoto de la población ahí está, el mejor aliado es el paciente mismo, va generando denuncias y hay teléfonos donde se acusan esas situaciones", enfatizó.

A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que al llegar a la administración federal el sistema de Salud estaba más dañado que el educativo, y aunque lo están mejorando aún hay mucho por hacer.

"En salud nos hemos aplicado muchísimo y todavía no podemos, porque se esmeraron en destruir el Sistema de Salud Pública y la corrupción, el negocio es lo que lo explica, les era más lucrativo privatizar la salud que la educación, iban por la educación, pero no pudieron, en salud hicieron más daño, por eso nos ha costado más trabajo".